Кабмин продлил до июля тариф на электричество для населения 1,68 грн/кВт⋅час

Кабинет министров продлил до 30 июня возложение специальных обязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правительства Денис Шмыгаль.

"Кроме того, новые правила устанавливают, что государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут осуществлять продажу электроэнергии напрямую поставщикам универсальных услуг по двусторонним договорам, без посредника в виде ГП "Гарантированный покупатель", — написал он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Отметим, что 13 апреля Верховная рада отказалась просить Кабмин вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 коп/кВт⋅ч за первые 100 кВт. Тариф в 1,68 грн/кВт⋅час ранее действовал лишь на объемы потребления более 100 кВт, но сейчас применяется ко всем бытовым потребителям, независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

Ранее Кабмин установил такой фиксированный тариф на период с 1 января до 1 апреля. До этого средний тариф по Украине, по данным Министерства энергетики, составлял лишь 1,04 грн/кВт⋅час при стоимости транспортировки в 1,03 грн/кВт⋅час (то есть, электроэнергия в среднем продавалась, по сути за 1 копейку/кВт⋅час).

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко тогда заявлял, что если бы такое решение не было принято, с января электричество населению поставлялось бы на рыночных условиях, и цена на него выросла бы сразу в 2,5 раза. 24 марта Кабмин решил сохранить тариф в 1,68 грн/кВт⋅час и после окончания марта.

Отмена возложения спецобязательств на участников рынка электроэнергетике являются одними из главных требований Международного валютного фонда к Украине. Также на этом настаивает и Европейское энергетическое сообщество.

При этом экспертное сообщество считает, что данный тариф в 1,68 грн/кВт⋅час будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.

