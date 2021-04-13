Энергетика 1 час назад

Рада отказалась просить Кабмин вернуть старые льготы на электроэнергию для населения

Парламент не поддержал две депутатские инициативы, которые были направлены на возвращение льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 коп/кВт-ч за первые 100 кВт

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховная рада отказалась просить Кабмин вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 коп/кВт-ч за первые 100 кВт. За принятие соответствующего постановления №4590 от 14 января проголосовало 174 депутата при минимально необходимых 226.

Инициаторами указанного законопроекта были народные депутаты Антон Поляков, Игорь Гузь, Ирина Констанкевич, Сергей Рудык, Тарас Батенко, Сергей Минько, Анна Скороход, Сергей Лабазюк, Виктор Мялик, Игорь Палица, Александр Ткаченко, Александр Герега, Александр Алексейчук, Юлия Яцик, Андрей Николаенко, Иван Чайковский, Антон Яценко и Любовь Шпак.

Кратко и по делу в Telegram

В ходе обсуждения председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил что комитет по итогам рассмотрения профильный комитет не поддержал указанное постановление поскольку похожее по смыслу постановление было уже принято 28 января.

"Я считаю, что нам не стоит дублировать то, что было уже принято 28 января", — сказал Герус.

Кроме того не нашло поддержки в парламенте и похожее постановление №4587 от 13 января, которое помимо прочего предполагало введение годового моратория на повышение тарифов на энергоносители. В его поддержку свои голоса отдали всего 153 депутата.

Напомним, Кабмин установил с 1 января до 1 апреля фиксированный льготный тариф на электроэнергию для населения в 1,68 грн/кВт⋅час с НДС. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко тогда заявлял, что если бы такое решение не было принято, с 1 января электричество населению поставлялось бы на рыночных условиях, и цена на него выросла бы в 2,5 раза.

Тариф в 1,68 грн/кВт⋅час ранее действовал на большие объемы потребления, но сейчас отныне применяется ко всем бытовым потребителям, независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

Пересмотр тарифов анонсировался правительством еще в конце ноября. Тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт⋅час, а средневзвешенный по Украине тариф для населения составляет 1,04 грн/кВт⋅час.

Таким образом цена на электроэнергию для населения фактически составляла в среднем лишь 1 копейку за кВт⋅час, а остальное забирали облэнерго за транспортировку, и соответственно, с ростом тарифов НЭК "Укрэнерго" на транспортировку поставка электроэнергии населению станет убыточной.

Отмена ПСО в энергетике являются одними из главных требований МВФ. Также на этом настаивает и Европейское энергетическое сообщество.  Однако 24 марта тариф в 1,68 грн/кВт⋅час с НДС был продлен. Экспертное сообщество считает, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.

Источник фото: Depositphotos

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В 2020 "Нафтогаз" получил 17,33 млрд грн чистого убытка, — СМИ
В 2020 "Нафтогаз" получил 17,33 млрд грн чистого убытка, — СМИ
В Украине потребление электроэнергии с начала года выросло на 7%
В Украине потребление электроэнергии с начала года выросло на 7%
Катар намерен поставлять Украине СПГ, но заинтересован и в добыче газа
Катар намерен поставлять Украине СПГ, но заинтересован и в добыче газа
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Нет денег даже на конверты". Почему из судов массово увольняются люди и чем это грозит

  3. Две киевских гостиницы получили пятизвездочный статус

  4. Если МВФ не даст денег, придется урезать расходы госбюджета — советник Зеленского

  5. COVID-19: в Украине за сутки 11680 новых заражений, 457 человек умерли

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...