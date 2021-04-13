Рада отказалась просить Кабмин вернуть старые льготы на электроэнергию для населения

Верховная рада отказалась просить Кабмин вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 коп/кВт-ч за первые 100 кВт. За принятие соответствующего постановления №4590 от 14 января проголосовало 174 депутата при минимально необходимых 226.

Инициаторами указанного законопроекта были народные депутаты Антон Поляков, Игорь Гузь, Ирина Констанкевич, Сергей Рудык, Тарас Батенко, Сергей Минько, Анна Скороход, Сергей Лабазюк, Виктор Мялик, Игорь Палица, Александр Ткаченко, Александр Герега, Александр Алексейчук, Юлия Яцик, Андрей Николаенко, Иван Чайковский, Антон Яценко и Любовь Шпак.

В ходе обсуждения председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил что комитет по итогам рассмотрения профильный комитет не поддержал указанное постановление поскольку похожее по смыслу постановление было уже принято 28 января.

"Я считаю, что нам не стоит дублировать то, что было уже принято 28 января", — сказал Герус.

Кроме того не нашло поддержки в парламенте и похожее постановление №4587 от 13 января, которое помимо прочего предполагало введение годового моратория на повышение тарифов на энергоносители. В его поддержку свои голоса отдали всего 153 депутата.

Напомним, Кабмин установил с 1 января до 1 апреля фиксированный льготный тариф на электроэнергию для населения в 1,68 грн/кВт⋅час с НДС. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко тогда заявлял, что если бы такое решение не было принято, с 1 января электричество населению поставлялось бы на рыночных условиях, и цена на него выросла бы в 2,5 раза.

Тариф в 1,68 грн/кВт⋅час ранее действовал на большие объемы потребления, но сейчас отныне применяется ко всем бытовым потребителям, независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

Пересмотр тарифов анонсировался правительством еще в конце ноября. Тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт⋅час, а средневзвешенный по Украине тариф для населения составляет 1,04 грн/кВт⋅час.

Таким образом цена на электроэнергию для населения фактически составляла в среднем лишь 1 копейку за кВт⋅час, а остальное забирали облэнерго за транспортировку, и соответственно, с ростом тарифов НЭК "Укрэнерго" на транспортировку поставка электроэнергии населению станет убыточной.

Отмена ПСО в энергетике являются одними из главных требований МВФ. Также на этом настаивает и Европейское энергетическое сообщество. Однако 24 марта тариф в 1,68 грн/кВт⋅час с НДС был продлен. Экспертное сообщество считает, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.





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