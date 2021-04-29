Экономика 50 минут назад

В НКРЭКУ поддержали идею создания независимого Оператора рынка на рынке газа

Оператор ГТС в новой схеме будет заниматься техническими проблемами, а Оператор рынка — его балансировкой

Оксана Кривенко Оксана Кривенко
Оксана Кривенко

Член НКРЭКУ Оксана Кривенко считает, что создание Оператора рынка газа позволит решить много сложных вопросов. В регуляторе заверили, что готовы работать над изменениями в законодательство.

Об этом Кривенко сообщила в ходе онлайн-конференции "Балансирование на рынке газа — поиск равновесия", проведенной изданием "ЭнергоБизнес".

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Оксана Кривенко считает, что можно было бы передать функции по балансировке рынка газа от Оператора ГТС новому субъекту — Оператору рынка.

Она отметила, что на рынке природного газа пока отсутствует субъект, который урегулирует все коммерческие вопросы, а также вопросы его балансировки. Такой субъект создан только на рынке электроэнергии.

"Вопрос балансировки рынка можно передать Оператору рынка, а Оператор ГТС — будет решать технические проблемы. Это было бы оптимальным решением и упростило бы много вопросов на рынке природного газа, но для этого необходимо внести изменения в закон о рынке природного газа, — отметила Оксана Кривенко.

Член НКРЭКУ заметила, что при этом Оператор ГТС и операторы газораспределительных сетей выполнять только технические функции, а коммерческое балансирование рынка может осуществлять Оператор рынка.

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