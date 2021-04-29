Энергетика 40 минут назад

Минэнерго до июля представит новую модель формирования тарифов для населения — Галущенко

По словам новоназначенного министра, рассматривается и вопрос возвращения к формированию тарифов в зависимости от объемов потребления

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство энергетики к 1 июля 2021 года представит новую модель возложения специальных обязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

Об этом сообщил Герман Галущенко в ходе ответов на вопросы депутатов при рассмотрении Верховной Радой его кандидатуры на должность министра энергетики, передает "Интерфакс-Украина".

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"Вчера была продолжена старая модель ВСО на два месяца. Это значит, что к 1 июля мы представим новую модель", — сказал он.

По словам Галущенко, новая модель будет учитывать все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

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Напомним, 27 апреля Кабинет министров продлил действие спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией с сохранением до 30 июня ее цены на уровне 1,68 грн/кВт⋅ч.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, согласно принятому постановлению, поставщики универсальных услуг, обеспечивающие ресурсом бытовых потребителей, будут получать его от "Укргидроэнерго" и "Энергоатома" напрямую, минуя посредника в лице госпредприятия "Гарантированный покупатель". Вместе с тем, премьер не уточнил, с какого числа будут действовать новые правила.

Отметим, что 13 апреля Рада отказалась просить Кабмин вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения в 90 коп/кВт⋅ч за первые 100 кВт. Тариф в 1,68 грн/кВт⋅час ранее действовал лишь на объемы потребления более 100 кВт, но сейчас применяется ко всем бытовым потребителям, независимо от объемов потребления, места потребления и социального статуса.

Источник фото: Depositphotos

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