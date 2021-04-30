Темная лошадка. Почему именно Герман Галущенко стал министром энергетики

В четверг, 29 апреля, Верховная Рада назначила министром энергетики и угольной промышленности вице-президента Национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Германа Галущенко. Таким образом в украинской энергетике завершился период, когда профильное министерство вместо полноценного министра возглавляли исполняющие обязанности.

В отличие от нынешнего главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, голосование за которого несмотря на активное лоббирование сверху было провалено два раза, за Галущенко отдали свои голоса 305 депутатов. Таким образом, ранее неизвестный в широких кругах юрист возглавил одну из наиболее проблемных отраслей страны.

Энергетика — это одна из наиболее прибыльных отраслей экономики Украины. По этой причине думать, что в украинских реалиях назначение министра прошло без учета интересов наиболее близких к власти финансово-промышленных групп, по меньшей мере, наивно. И парламентская поддержка, которую получил этот человек — против него голосовали только депутаты из "Европейской Солидарности" и "Голоса" — говорит о принятии этой кандидатуры со стороны крупнейших игроков энергетического сектора.

Помимо этого, в украинской энергетике накопилось много проблем и задач, которые новому министру нужно будет как-то решать. Одной из приоритетных задач является подготовка к синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с Европейской энергосистемой, решение проблемы дисбаланса в электроэнергетике, решение проблем атомной энергетики (которые Галущенко, как бывшему менеджеру НАЭК, вполне знакомы), дефицит дизельного топлива и автогаза, реформа угольной отрасли, перестановка украинской энергетики на зеленые рельсы и многое другое.

При всем этом очень важно понимать, что от решения этих проблем зависят сотрудничество с МВФ и европейская интеграция Украины, а также рейтинг действующей власти. Поэтому назначение Галущенко вызывает очень много вопросов, главный из которых — почему именно этот человек возглавил столь ответственный для страны пост в столь сложное время?

Пятна в биографии

По словам члена коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольги Кошарной в 2013-2014 годах, когда "Энергоатомом" руководил Никита Константинов, Галущенко занимал должность директора департамента правового обеспечения "Энергоатома". Попал он туда как человек депутата от Партии Регионов Андрея Деркача.

В то время юридический департамент "Энергоатома" проиграл многомиллионный арбитраж гибралтарской компании Remington World Wide ltd, которой владел бизнесмен из Молдовы Вячеслав Платон. Любопытно, что сам Платон сейчас сидит в молдовской тюрьме. В 2017 году Кишиневский суд приговорил его к 18 годам за мошенничество.

"С Remington World Wide ltd НАЭК успешно судился, выигрывал суды. Кончилось это тем, что после прихода Галущенко НАЭК в Санкт-Петербурге проиграл суд и заплатил 28 млн долларов за металлолом. После этого Галущенко уволился", — рассказала Кошарна в комментарии Delo.ua.

По ее мнению, выдвижению кандидатуры Галущенко на пост министра очень способствовал помощник Президента Зеленского Сергей Шефир. Вместе с тем она считает Галущенко довольно далеким от отрасли человеком, который к тому же был в руководстве "Энергоатома" в довольно неспокойное для компании время. Он стал вице-президентом компании в мае 2020 года. За этот год "Энергоатом" получил убытки на сумму более 4,8 млрд гривен (напомним, именно миллиардные убытки "Нафтогаза" и стали главной официальной причиной кадровых ротаций в компании, — Delo.ua). По словам Кошарной, за время руководства Галущенко с мая 2020 года вся торговля электроэнергией "Энергоатома" была крайне невыгодна для компании и крайне выгодна для отдельных частных игроков рынка, таких как Юнайтед Энерджи и ДТЭК.

"На рынке на сутки вперед они ставили высокие цены и не продавали ее. Она шла на балансирующий рынок, а там уже на 40% дешевле ее покупало Центрэнерго. Таким образом Центрэнерго торговало воздухом", — говорит Кошарна.

Также, по словам Кошарной, у Госатомрегулирования остались вопросы по строительству Центрального хранилища отходов ядерного топлива (ЦХОЯТ). По ее словам "Энергоатом" преждевременно заявил о том, что первый пусковой комплекс ЦХОЯТа построен.

"Объект считается построенным, когда есть сертификат от государственной архитектурно-строительной инспекции. И еще после этого нужно получить сертификат разрешения Госатомрегулирования на опытно-промышленную эксплуатацию. Это процедура, это нужно сдать определенные документы, эта экспертиза идет на 6 месяцев. И этот порядок нарушить нельзя. Боюсь, что проект с ЦХОЯТ так толком и не реализуется. А он ключевой для диверсификации поставок ядерного топлива. Топливо "Вестингауз" нужно где-то хранить, потому что Россия никогда его не возьмет", — считает Кошарна.

Основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль также называет Галущенко человеком из обоймы Андрея Деркача и также указывает на крупный проигрыш "Энергоатома" в российском суде, когда юрдепартамент компании возглавлял Галущенко.

"Деркач под санкциями США и это назначение может не понравиться нашим стратегическим партнерам", — говорит Кобаль.

Плюсы и минусы

При этом Кобаль говорит, что Галущенко довольно непубличная личность. Также эксперт не слышал, чтобы Галущенко был тесно сплетен с какими-либо финансово-промышленными группами. По его мнению, главная причина назначения Галущенко на должность министра энергетики — острая необходимость в министре энергетики.

"У нас уже три раза менялось руководство министерства: Оржель, Буславец, Витренко… Работа министерства на сегодняшний день развалена. Государство сейчас устранилось и практически не контролирует эту отрасль. И сейчас стратегия властей вернуть над ней контроль. Сейчас нужно возобновить полноценную работу минэнерго, которая была развалена за последние годы", — говорит Кобаль.

По мнению Кобаля, специалистов по энергетике такого уровня как Галущенко много.

"Сложно сказать, почему именно он. Нужно назначать лояльного человека, чтобы он выполнял какую-то роль. Назначают не самых лучших, а самых подходящих. Другое дело, что это человек, который занимался электроэнергетикой. Но у нас большая нефтегазовая отрасль. Она также в упадке. И также нужен специалист по этому направлению, замминистра по вопросам нефти и газа", — отмечает эксперт.

В свою очередь, директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что опыт у Галущенко все же есть.

"В отличие от большинства министров и действующих, и бывших, господин Галущенко имеет достаточно большой опыт государственной службы. Он знает, как работает госаппарат. Он знает, как формируется и реализуется политика. В отличие от многих министров, которые являются чистыми политиками и не понимают сферу своей деятельности, функции и полномочия органов государственной власти. Он это знает и понимает", — отмечает Рябцев.

При этом Рябцев согласен, что Галущенко не такой уж хороший специалист в формировании и реализации энергетической политики по той причине, что его деятельность была в основном связана в первую очередь с международным сотрудничеством с правовыми вопросами, но не с топливно-энергетическим комплексом.

"Те годы, которые он провел в Энергоатоме, безусловно, улучшили его компетентность в вопросах энергетики. Но это электроэнергетика, а есть нефтегазовый комплекс, есть уголь, есть возобновляемые источники, есть управление регулирование в энергетической сфере", — рассказывает эксперт.

С Рябцевым согласен и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Человек он, около реактора не стоял. Это его некий минус как управленца. Но при этом есть плюсы. Во-первых, он работал в "Энергоатоме", он не ставленник олигархической группы, любой. За ним никто не прослеживается", — говорит Марунич.

Также Марунич отмечает, что Галущенко довольно квалифицированный управленец и у него есть понимание, что делать с атомной энергетикой и с проблемами электроэнергетики. А у "Энергоатома", который дает стране около 50% генерации электроэнергии, сейчас много проблем.

"Плюс он не скандальный. Кто о нем знал еще месяц тому назад? Такие люди как я, которые с ним были на круглых столах. За ним не будет таких скандалов, которые тянутся за Витренко объективно. Поэтому под него собрали голоса", — говорит Марунич.

Стране нужен министр

Таким образом во главе наиболее проблемной и прибыльной отрасли был поставлен не лучший в стране менеджер и специалист, а человек лояльный к власти и удобный для крупных игроков рынка.

На самом рынке говорят, что на должность министра энергетики долго не могли найти кандидатуру. У отрасли много проблем и много задач, которые предстоит решить, а это значит — много работы и много ответственности. Это очень сузило круг желающих. При этом министра не может полноценно заменить исполняющий его обязанности, хотя подобным образом и пытались расширить полномочия Юрия Витренко. Таким образом мы имеем ситуацию, когда для решения проблем министерства и отрасли нужен полноценный министр, однако из-за проблем, которые накопились за время управления министерством и.о. почти никто этим министром быть не хочет.

По информации СМИ, сам Галущенко тоже далеко не в восторге от своего назначения. Однако предложение он принял, а значит и принял ответственность. Он может проявить себя хорошим управленцем, попытаться найти баланс интересов и решить проблемы хотя бы частично, или же сдать отрасль на откуп финансово-промышленным группам и пополнить ряды одиозных политиков современности. И быть непубличным у него уже не получится.

Степан Крьока, специально для Delo.ua