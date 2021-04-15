Дизель уже дорожает в опте, автогазу предрекают дефицит. Что будет с ценами на топливо?

13-14 апреля начался рост оптовых цен на дизельное топливо. Так, за 14 апреля цена на дизельное топливо подорожала на 410 грн/тонна и в среднем составила 25 940 грн/тонна. По словам трейдеров, на рынке начал ощущаться дефицит ресурса, из-за чего многие продавцы решили придержать продукт, а остальные решили повысить стоимость.

Рост спроса, а в последствии и цен на дизтопливо вполне ожидаем из-за сезонного фактора посевной кампании. Однако в этом году дефицит ресурса был усугублен уходом с рынка крупного поставщика Proton Energy, который поставлял в Украину дизтопливо и автогаз "Роснефти", который поставлял на украинский рынок 22% дизтоплива и сжиженного газа. И хотя, по слухам, "Роснефть" уже выбрала нового поставщика компанию Coral Energy, по тем же слухам вопрос все еще в подвешенном состоянии и терм-контракты с трейдерами пока не перезаключены.

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Кроме того дефицит может усугубиться плановыми остановками на ремонт беларусских НПЗ, а также производителей автогаза в России. Таким образом, на рынке ожидается дефицит дизтоплива и автогаза, что в будущем может подстегнуть рост цен на эти ресурсы, а это в свою очередь потянет вверх и цены на бензин.

Delo.ua разбиралось насколько вырастут цены та топливо в ближайшее время и как долго будет длиться этот тренд.

Дефицит топлива

По мнению директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна основным источником дефицита топлива является перебой в поставках ресурса "Роснефти". И хотя на рынке была информация о новом поставщике, но ясности в вопросе замены Proton Energy пока нет и в ближайшее время не предвидится.

Кроме того, по мнению эксперта проблем может добавить остановка беларусского НПЗ "Нафтан", однако поставки в Украину с этого предприятия небольшие основной объем дизтоплива идет с Мозырского НПЗ.

Тем не менее в апреле большого дефицита дизтоплива на рынке не будет при условии что поставки морем составят 150 тыс. тонн. Однако такой месячный объем был поставлен в Украину лишь однажды — осенью 2019 года.

Наибольший дефицит будет, по мнению эксперта наблюдаться в мае, когда к неопределенности с поставками топлива "Роснефти"(это 170 тыс. тонн) добавиться и плановый ремонт Мозырского НПЗ вследствие чего объем его поставок сократиться в два раза(с 240 до 120 тыс. тонн).

"Еще одна вишенка на торт: в конце апреля Штаты могут возобновить санкции в отношении "Нафтана". Сами белорусы комментируют эту тему скупо, мол, не впервой. Понятно одно, что любой контрагент завода рискует оказаться под санкциями сам. Короче, каждый будет решать сам", — отмечает Куюн.

Кроме того, к началу мая могут закончиться запасы дизтоплива, которые помогут Украине пройти апрель, однако в мае рынку необходимо будет найти около 300 тыс. тонн топлива, которые составляют почти 50% баланса, а также минимум 40 тыс. тонн сжиженного газа.

По мнению Куюна часть недостающего дизтоплива можно заместить морем. Однако больше 150 тыс. тонн через украинские морпорты еще не импортировалось. Узким местом здесь остается "Укрзализныця", которая не справилась с вывозом ресурса в 2019 году хотя в то время постоянно работал антиправительственный штаб. Также 30 тыс. тонн дизтоплива можно было бы получить в случае увеличения производства "Укртатнафты" на 30%. Тем более, что ранее компания заявляла о готовности заместить дефицит и произвести дополнительно 120 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц.

По мнению аналитиков "А-95" способствовать дефициту автогаза на рынке будут способствовать те же факторы. Кроме отсутствия ресурса "Роснефти", в мае поставки автогаза в Украину сократят Мозырский НПЗ, Реченский НПЗ, а также Пермском НПЗ Лукойла.

Эксперты считают, что рынок будет искать недостающий ресурс в море, на западном направлении, а также на перевалках в Беларуси и спотовом рынке России.

Однако даже при оптимистичном сценарии дефицит автогаза на рынке в мае может составить около 20% от потребности рынка. В настоящее время только сохраняющиеся на высоком уровне остатки сдерживают рост цен.

Что будет с ценами?

По словам совладельца сети АЗС KLO Игоря Чернявского из-за снижения поставок автогаза из России и вследствие этого дефицита за апрель-май цена на этот ресурс может вырасти на 5 грн/л. По его мнению, указанный дефицит нельзя будет заместить морскими поставками, поскольку порты не смогут обеспечить перевалку этого вида топлива в требуемых объемах. Их максимальная пропускная способность — 20-30 тыс. тонн сжиженного газа в месяц, тогда как потребность составляет 100 тыс. тонн.

О росте цен на автогаз говорит и аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн. По его мнению если в апреле потребности рынка все закрываются значительными объемами запасов, то в мае когда запасы иссякнут цены на автогаз вырастут на 1 грн/л. Дальше будет очень трудно прогнозировать поскольку на цены будет влиять фактор ажиотажа на рынке.

"Сейчас все понимают что будет дефицит, будет расти цена. Трейдеры, у которых сейчас есть ресурс сейчас не будут продавать ресурс, они его придержат и еще обострят дефицит, чтобы когда вырастет цена", — говорит эксперт.

При этом он отмечает, что в 2017 году наблюдалась похожая ситуация, когда на рынке был физический дефицит ресурса и автогаз отсутствовал на заправках. Тогда оптовая цена выросла на 300 долларов за тонну, а розничная на 5,5 грн/л.

При этом Сергей Куюн говорит, что рост цен на автогаз может способствовать повышению спроса на бензин что повысит цены и на этот ресурс, однако это влияние не будет критичным.

В свою очередь генеральный директор группы "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что в настоящее время подорожание цен на дизтопливо в опте не отразятся на розничных ценах, однако уже следующие шаги оптовиков будут видны на стелле.

По мнению гендиректора цена на стелле будет увеличиваться с 19 апреля, а спекулятивный ажиотаж будет продолжаться до Пасхи. В первые две недели мая на рынке будет затишье, но потом цены опять пойдут вверх.

При этом Леушкин прогнозирует что в ближайшие 20 рабочих дней цены на все виды топлива повысятся на 3-5 гривен в зависимости от сети АЗС и ее маркетинговой политики. После рост цен прекратиться.

Также он отметил, что обещанного повышения производства "Укртатнафты" пока не наблюдается, а сама компания 14 апреля повысила свои оптовые цены вместе с рынком.

Что в итоге?

Таким образом мы видим, что несмотря на громкие заявления отечественных производителей ожидаемый дефицит из-за ухода Proton Energy все же случится. И хотя рынок немного взбодрили слухи, что вместо Proton Energy топливо "Роснефти" будет поставлять Coral Energy, вопрос все еще не решен и неизвестно будет ли решен в ближайшее время.

В любом случае даже при оптимистичных сценариях дефицит дизтоплива и автогаза будет, а это значит что рост цен неизбежен. Ситуация усугубляется поздней весной и началом посевной в конце апреля, что также подстегнет цены на дизтопливо. И еще никуда не дернется желание трейдеров заработать на спекулятивной продаже ресурса во время ажиотажа на рынке. А рост цен на дизтопливо и автогаз также потянет вверх цены на бензин.

В этой истории еще стоит вспомнить с чего все начиналось. А начиналось все с политики. Еще в феврале были введены санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, потом была национализирована компания "ПрикарпатЗападтранс", которую с Медведчуком связывают и которая эксплуатировала украинский участок дизелепровода "Самара-Западное направление". Позже была заблокирована компания работа сети АЗС Glusco, а потом из-за действий силовиков с рынка ушел поставщик Proton Energy.

В этом контексте кажется понятным почему российская госкомпания "Роснефть" не спешит находить замену поставщику, которого связывают с кумом Путина. Также кризис вызванный нехваткой топлива в Украине будет хорошей темой для сюжетов российский СМИ перед выборами в Государственную Думу. Однако не стоит забывать что любой кризис это еще и возможности, и в данном случае речь идет о возможностях диверсифицировать поставки и перестать быть зависимыми в этом плане от политики агрессивного соседа.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

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