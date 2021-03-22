Поставками продукции "Роснефти" в Украину будет заниматься Coral Energy

Международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК "Роснефть" в Украину.

Об этом со ссылкой на свои источники в Coral Energy сообщает enkorr.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Сообщается, что речь идет о поставках 100 тыс. тонн в месяц дизельного топлива через нефтеналивной терминал в Гомеле и порядка 15-20 тыс. тонн по железной дороге через восточную границу. Кроме того, в полном объёме сохранятся поставки СУГ, порядка 40 тыс. тонн в месяц.

Цена на дизельное топливо останется примерно той же, премия $32 к котировке дизтоплива в Средиземноморье, тогда как премия на сжиженный газ вырастет существенно — на $15, до $31/тонна.

"Повышение премий не связано со сменой поставщика, а связано с большим спросом и высокой ценой СУГ на внутреннем российском рынке", — сообщил собеседник enkorr, добавив, что цена будет отвечать нынешним рыночным реалиям.

Также сообщается, что Coral Energy уже начала вести переговоры и консультации с действующими контрактодержателями топлива "Роснефти" в Украине.

Напомним, 15 марта швейцарский трейдер Proton Energy Group SA прекращает поставки нефтепродуктов в Украину. Компания занималась поставками в Украину дизельного топлива и сжиженного газа, производства российской компании "Роснефть".

11 марта СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении "масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов". По данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов — около 240 млн грн.

В свою очередь группа Glusco опровергла связь с фигурантами уголовного производства.

Напомним также, что против самого Медведчука лично, его жены Оксаны Марченко и еще шести физических и 19 юридических лиц Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции еще 19 февраля. Президент Владимир Зеленский ввел его в действие в тот же день.

Кроме того, также 19 февраля СНБО решил поручить Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения проходящих по Украине участков нефтепродуктопроводов "Самара — Западное направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая" общей протяженностью 1433 км. В тот же день Зеленский ввел и это решение в действие.





Источник фото: Depositphotos