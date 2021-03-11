СБУ и Налоговая проводят масштабные обыски на сети АЗС Glusco

Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на сотрудника в центральном офисе компании.

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", — сообщил собеседник издания.

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По его словам, идет изъятие документации, компьютеров, а "кое–где доходит до рукопашной".

Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Константина Садовского от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, открытых 30 января 2019 года по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Как свидетельствуют решения суда, на которые ссылается Enkorr, правоохранителям разрешены обыски и изъятие документов и оргтехники ООО "Глуско Ритейл" с целью отыскания и изъятия вещей и документов, связанных с деятельностью ООО "Глуско Украина" и подконтрольных ей ООО: "Транснафта Ойл", "Агентство Трайтон Сервис Украина", "Анвитрейд", "Анвитрейд Плюс", "Тефин", "Авиационная топливная заправочная компания", "Люнер", "Дейлер", "НПФ Порт" "МТК "Логистик Энд Ойл", "Оптимус Эл Пи Джи", "Фрагрант", "Марстрейд", "Одинойл", "ДивитОйл", "Эрифия", "Дайтерия", "Оптимус Ван Газ", "Газпро Логистик", "Ясун Транс 27" и Felina Development LP.

Силовикам разрешено изъять документы, в том числе черновую бухгалтерию, таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортные документы (морской коносамент), инвойсы, проформы-инвойсы, упаковочные листы, сертификаты происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договоры, контракты, соглашения (в том числе дополнительные) и другие документы.

По данным на сайте Glusco, она является дочерней компанией швейцаркой Glusco Energy S.A. и располагает 127 автозаправочными комплексами и шестью нефтебазами. В то же время в фактическом списке АЗК на сайте указано лишь 72 объекта.

В свою очередь, Glusco Energy входит в Proton Energy Group, совладельцем которой является бизнесмен Нисан Мойсеев, которого некоторые СМИ связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, полагая, что именно последний является фактическим бенефициаром Glusco.

Напомним также, что против самого Медведчука лично, его жены Оксаны Марченко и еще шести физических и 19 юридических лиц Совет нацбезопасности и обороны решил ввести санкции еще 19 февраля. Президент Владимир Зеленский ввел его в действие в тот же день.

Кроме того, также 19 февраля СНБО решил поручить Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения проходящих по Украине участков нефтепродуктопроводов "Самара — Западное направление" и "Грозный — Армавир — Трудовая" общей протяженностью 1433 км. В тот же день Зеленский ввел и это решение в действие.

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23 февраля Высший антикоррупционный суд наложил арест на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление". Объект, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, передадут от ООО "ПрикарпатЗападтранс" Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

При этом "ПрикарпатЗападтранс" СМИ также связывают с Медведчуком, хотя власти прямых доказательств тому официально не приводят: даже секретарь СНБО Алексей Данилов, рассказывая на брифинге после принятия соответствующего решения, оговорился, что аффилированность трубопровода с Медведчуком еще подлежит расследованию.