Зеленский хочет отправить телеканалы Медведчука на YouTube в "пожизненный бан"

Украинская власть работает над тем, чтобы телеканалы, подконтрольные Виктору Медведчуку, получили пожизненную блокировку на YouTube.

Об этом глава государства сообщил в своем выступлении на форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

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По его словам, "средства массовой дезинформации" прикрываются свободой слова.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", — заявил Зеленский.

Напомним, 19 февраля СНБО решил ввести, а президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Медведчука, Марченко и супруги его соратника Тараса Козака Натальи Лавренюк, а также против пяти россиян и 19 иностранных юридических лиц. 2 февраля санкции были введены против Козака, а также упомянутых трех телеканалов, которыми он владеет — "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Сами каналы тогда были оперативно отключены от телевещания и до 26 февраля транслировали единый на троих контент через свои каналы в YouTube, после чего перешли на трансляцию под новым брендом "Первый независимый", в том числе через спутник.

Однако уже спустя час после начала спутниковое вещание было отключено. Как утверждает коллектив этого СМИ, произошло это по требованию украинских властей.

2 февраля 2021 года Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о применении санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Козака и восьми юрлиц, которыми он владеет и за которыми стоят три новостных телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Сами каналы почти сразу были отключены от телеэфира и перешли на трансляцию единого контента через свои каналы на YouTube. В то же время Украина намерена потребовать заблокировать их и там.