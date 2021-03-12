Glusco отвергает обвинения в уклонении от уплаты налогов и продаже некачественного бензина

Обыски 11 марта на трех нефтебазах и 105 автозаправочных комплексах ООО "Глуско Ритейл" были проведены в рамках уголовного производства, не имеющего никакого отношения к деятельности группы компаний Glusco, заявляют в самой Glusco.

Отмечается, что дело ведется по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" (код ЕГРПОУ 39974165), которые не связаны с Glusco ни хозяйственными правоотношениями, ни отношениями контроля.

"Поэтому действия правоохранителей, которые местами применяли физическую силу и изъяли технику, считаем недопустимыми", — подчеркнули в компании.

Предположения же правоохранительных органов об отношении Glusco к обращению и реализации фальсифицированных нефтепродуктов, незаконному изготовлению подакцизных товаров, уклонению от уплаты налогов в компании считают позволяющими утверждать о заинтересованности следствия в давлении на нее.

"По обвинениям Glusco в реализации некачественного топлива хотим отметить: качество топлива для нас — высший приоритет. Топливо, которое реализуется в сети АЗК Glusco, всегда соответствует утвержденным стандартам качества, что подтверждают сотни тысяч наших довольных клиентов и отсутствие жалоб на качество топлива", — говорится в сообщении.

Также компания называет странными обвинения Службы безопасности Украины в уклонении от уплаты налогов на сумму 240 млн грн.

"Лишь в течение 2019-2020 годов группа компаний Glusco уплатила в государственный бюджет Украины более 6 млрд грн в виде налогов, сборов и других платежей, а за все время работы — более 10 млрд грн", — отмечается в сообщении.

Сеть АЗС также сетует на то, что из-за действий правоохранителей не смогла выполнить свои обязательства по отгрузке топлива, в том числе предприятиям государственного сектора.

"Правоохранителями была парализована работа компании, приносящей в госбюджет Украины миллиарды гривен... Компания создала почти 2000 рабочих мест, и уже завтра сотни украинцев могут остаться без работы... Сегодня десятки тысяч потребителей остались без горючего... Сейчас отпуск нефтепродуктов остается заблокированным. На некоторых АЗК возобновлена ​​продажа газа и сопутствующих товаров", — описали ситуацию в компании.

В Glusco при этом надеются, что "абсурдные обвинения будут опровергнуты" и в ближайшее время компания сможет восстановить полноценную деятельность.

Напомним, накануне СБУ и Государственная налоговая служба провели масштабную спецоперацию на объектах сети АЗК Glusco — более 140 обысков в 13 офисных помещениях, семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и двух отделах таможенного оформления.

Правоохранители заявили, что задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

По данным на сайте Glusco, она является дочерней компанией швейцаркой Glusco Energy S.A. и располагает 127 автозаправочными комплексами и шестью нефтебазами. В свою очередь, Glusco Energy входит в Proton Energy Group, совладельцем которой является бизнесмен Нисан Мойсеев, которого некоторые СМИ связывают с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, полагая, что именно последний является фактическим бенефициаром Glusco.