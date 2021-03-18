Proton Energy покидает топливный рынок Украины. Что будет с ценами на дизель и автогаз

В понедельник, 15 марта 2021 года, крупнейший поставщик топлива на украинский рынок — швейцарская компания Proton Energy — заявила о прекращении работы в Украине c 1 апреля. Также с 1 апреля, по информации издания OilPOint, приостанавливает поставки российского дизельного топлива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов — Wexler Group.

Перед этим, в начале марта, премьер Денис Шмыгаль дал старт новой кампании по борьбе с нелегальными нефтепродуктами — были созданы рабочие группы и начались проверки АЗС.

Результат не заставил себя ждать. 11 марта в Службе безопасности Украины сообщили о разоблачении масштабной теневой схемы реализации некачественных нефтепродуктов. По информации силовиков, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов по схеме составила 240 млн гривен.

Среди прочих, фигурантом дела стала сеть АЗС Glusco, которую СМИ связывают с пророссийским политиком, народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко еще в феврале были введены санкции, что стало причиной в национализации украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление". Напомним, ранее в феврале были закрыты три телеканала, которые также связывали с окружением Медведчука.

Эксперты не исключают, что и эта акция силовиков является частью стратегии СНБУ и ОП, которая направлена против Медведчука.

Но оставим политический аспект — заявление Proton Energy возымело эффект взорвавшейся бомбы и взбудоражило рынок. Оно и понятно — в 2020 году Proton Energy поставила в Украину примерно 22% дизельного топлива и сжиженного газа, который она закупала у российской государственной компании "Роснефть". Уход такого игрока не может не повлиять на рынок, который и так подогрет высокой ценой на нефть.

Delo.ua разбиралось, как приостановка поставок от Proton Energy повлияет на рынок топлива и как это отразится на его ценах.

Дефицит и рост цен

По информации директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна в 2020 году Proton Energy обеспечила около 22% рынка дизтоплива и сжиженного газа. Около 85% поставок компания осуществляла по годовым терм-контрактам. Среди клиентов компании ОККО, WOG, KLO, Glusco, "Альянс Энерго Трейд", "Автотранс", "Надежда", "Авантаж", "БРСМ-Нафта" и другие.

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Куюн считает, заместить такое количество хотя и возможно, но это будет весьма сложно. Поскольку долгосрочные контракты на поставки топлива будут разорваны, то для клиентов трейдера такое решение будет достаточно серьезным испытанием.

"Долгосрочные контракты будут разорваны. Ситуация у различных АЗС будет отличаться. Кто-то в большей мере зависел от этих поставок, кто-то в меньшей. БРСМ, например, очень много покупала российского дизеля у Proton Energy. А кто-то, например, как ОККО, WOG — у них более диверсифицированный портфель. У них там Беларусь и Литва, и Кременчугский НПЗ, и море они в меньшей степени зависят. Но вообще для всех это будет достаточно серьезным испытанием. Объем нужен большой и понервничать придется всем", — говорит Куюн.

Дефицит на рынке автогаза не сможет не сказаться на ценах. По словам аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, из-за решения трейдера цена на автогаз повысится примерно на 1 грн/л. Однако цены будут расти дальше и за счет других факторов.

"Нужно учитывать, что рынок живет в ожидании роста. Цена на нефть расте, что стимулирует дальнейший рост. Плюс в России сейчас рекордные цены на сжиженный газ (газ, который завезут в Украину из Беларуси или Польши все равно будет российского происхождения). В России в апреле-мае профилактические ремонты на заводах, что также подстегнет цену. Основной драйвер — это цены на нефть в мире. Цены сейчас остаются высокими с конца ноября, и они сейчас выше, чем до пандемии. Проблема в том, что она высокая длительный период. Так что цены бы и так подросли и, учитывая эти новости, подрастут еще сильнее", — говорит эксперт.

В свою очередь, Сергей Куюн считает, что дальнейший рост цен на автогаз может снизить спрос на этот ресурс и стимулировать потребителей заправляться бензином, что в свою очередь может повысить стоимость и этого топлива.

Однако наиболее сложным будет прогнозировать ситуацию на рынке дизельного топлива.

"Если будет нехватка хотя бы 1% в балансе, это способно неконтролируемо взвинтить цены. Начинает работать цепная реакция: на какой-то АЗС пропадает топливо, потребители в панике набрасываются на другие станции, заправляя полные баки, и так далее. В конечном итоге АЗС, скорее всего, будут ограничивать свободную продажу, так как повышать цены для охлаждения спроса может оказаться чревато. Ну и конечно же по полной достанется конечным потребителям (промпотребителям) — оптовые цены будут на всю катушку", — считает Куюн.

По мнению эксперта, многое будет зависеть от позиции Кремля. Проблемы могут возникнуть в том случае, если российские власти решат прекратить экспорт топлива из "Роснефти".

"Роснефть", которую везет в Украину Proton, не единственный поставщик: везут "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", ТАИФ, "Русснефть" и другие, и их украинские контрагенты тревожных сигналов пока не получают. Проблема в том, что если в Москве решат не поставлять "Роснефть", то велика вероятность остановки и других экспортеров. И вот тогда масштабного кризиса не избежать. С другой стороны, в апреле-мае будет больно, но к лету все войдет в свою колею и ждать новостей из России больше не будет потребности", — говорит Куюн.

С Куюном согласен и экс-президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

"Это одна из компаний группы Векслер. Проблема вся в том, что эти политические игры выбивают из рынка крупного поставщика дизельного топлива и сжиженного газа. Proton Energy в 2020 году поставил в Украину где-то 1,7 млн тонн дизельного топлива, это около 24% рынка потребления. Чуть больше сжиженного газа, это тоже в районе 23%. Понятно, что четверть рынка — это серьезно".

По мнению Косянчука, в краткосрочной перспективе рынок будет испытывать проблемы с учетом того, что были заключены терм-контракты ведущими трейдерами Украины. И в ситуации, когда до 1 апреля остается две недели, трейдерам нужно срочно искать недостающие объемы.

"1,7 млн тонн — это достаточно серьезный объем, поскольку все производители в Европе и прочие не просто работают на склад, они работают планово. Они заключают терм-контракты и понимают, сколько они должны закупить и переработать. То есть одномоментно найти такой серьезный объем ресурса — это проблема. Тут нельзя просто закупить такой объем на спотовом рынке. Поэтому в краткосрочной перспективе будут проблемы с оптовыми закупками. Будет уменьшен мелкий опт", — говорит Косянчук.

Сапегин считает, что из-за дефицита рынок может на некоторое время испытывать ценовую турбулентность. Однако, если говорить о долгосрочной перспективе, то украинский рынок достаточно диверсифицирован по источникам поставки. Поэтому рано или поздно этот вопрос будет решен. Однако на некоторое время это может создать проблемы участникам рынка.

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Пути диверсификации

По мнению Сергея Куюна, избежать дефицита дизельного топлива поможет наращивание морских поставок ресурса. Их надо увеличить вдвое до 200 тысяч тонн.

В прошлом году в среднем было 65 тысяч т, рекорд зафиксирован осенью 2019 года — 153 тысячи тонн. И если в апреле включатся переходные объемы (неплохие запасы были в портах Одессы и Южного), то в май рынок войдет абсолютно "сухим", — говорит эксперт.

По его мнению, мощности морских портов по приемке топлива избыточна, однако железнодорожные подходы к портам могут не справиться с такой задачей.



Кроме того, до мая трейдеры могут найти дополнительные объемы поставок, в частности из Польши, Литвы, Беларуси. Кроме того, на ситуацию могут отреагировать украинские нефтепереработчики, в частности "Укртатнафты", которые ранее заявляли о необходимости пошлин и ограничений на российский продукт.

Что касается сжиженного газа, то быстро заместить недостающий объем ресурса точно не удастся, на рынке дефицит. Однако позже дефицит может быть восполнен объемом по морю и через сухопутные границы.

Кроме того, Куюн, со ссылкой российские источники, сообщал, что Россия активно ищет замену Proton Energy Group.

"Не исключено, что на замену придут другие международные трейдеры, такие как Vitol, Trafigura, Mercuria, Glencore и т.д. Думаю, желающих поработать с премиальным украинским рынком достаточно. "Роснефть" выбирает из тех, с кем есть действующие договора, потому что заключение контракта с новым поставщиком может занять до двух месяцев", — говорит эксперт.

Он считает, что если такая развязка произойдет, это будет означать, что россияне рассматривают торговлю нефтепродуктами, прежде всего, как бизнес. Также увеличивает вероятность того, что нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" может возобновить работу по транзиту и прокачкам на внутренний рынок и при переходе под контроль государства.

По мнению Артема Куюна, заместить дефицит автогаза на украинском рынке также вполне возможно.

"Минимум 13 тысяч тонн мы можем поставить морем. То есть треть морем можно заместить. Еще часть газа будет поставлена через белорусские перевалки, которые российский и казахский газ поставляет. Еще часть поставят казахские производители и трейдеры. Остаток заместим в Польше, Словакии через западную границу", — говорит эксперт.

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С Куюном согласна и президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова. По ее мнению, основным выходом замещения поставок дизтоплива являются поставки по морю, которые трейдерам нужно будет нарастить вдвое до 200 тысяч тонн.

"При этом в прошлом году морские поставки в среднем составляли 65 тысяч тонн, а рекорд был зафиксирован осенью 2019 года — 153 тысячи тонн. И если в апреле еще можно использовать переходные объемы остатков (неплохие запасы были в портах Одессы и Южного), то в май рынок войдет абсолютно "сухим", — говорит Привалова.

Однако в вопросе морских поставок возможны сложности. Проблема заключается не в портах, их мощность по приему с моря избыточная, а в железной дороге в связи с нехваткой локомотивов и вагонов. Ситуация 2019 года продемонстрировала неспособность "Укрзализныци" вовремя справиться с перевозками увеличенных объемов топлива. Иногда перевозки горючего по железной дороге занимали до 20-30 дней.

"Есть надежда, что к маю трейдеры компенсируют дополнительные объемы поставок, в частности из Польши, Литвы. Усугубляет ситуацию запланированная месячная остановка Мозырского НПЗ с 15 мая. Хотя завод и обещает выполнить все номинальные контрактные обязательства, но о дополнительных объемах в мае и июне речи не может идти. Нет понимания, справятся ли с дополнительной нагрузкой внутренние нефтеперерабатывающие заводы", — отмечает Привалова.

В свою очередь ведущий эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Билявский сомневается в возможности острого дефицита на рынке нефтепродуктов из-за ухода крупного игрока, а заявления российского бизнеса он считает применением Кремлем энергетики в своей политической стратегии.

"В целом, ситуация очень похожа на то, как Газпром в свое время прекращал поставки природного газа. И чем это закончилось? Диверсификацией и потерей рынка монополистом", — говорит Билявский.

По его мнению, поскольку пик спроса на дизельное топливо будет в середине апреля (из-за посевной кампании), у крупных потребителей есть еще три недели для подписания новых контрактов.

Относительно источников диверсификации Билявский согласен с Сергеем Куюном в том, что заместить недостающие объемы можно увеличив объемы поставок морем (с учетом ограничения пропускной способности железной дороги). Тут, по мнению эксперта, можно получить 180 тысяч тонн ресурса.

Также дополнительные объемы можно найти на рынках Польши и стран Прибалтики. Относительно поставок из Беларуси, то пока неясно, насколько политический фактор повлияет на отпускную цену.

Кроме того, недостающий объем можно получить, увеличив производство на отечественных нефтеперерабатывающих предприятиях.

"В случае несвоевременного покрытия потребности, цены, вероятно, могут подорожать до 30%. К крупнейшим рискам я бы отнес спекуляции с ценами в розничном сегменте на фоне новостей о дефиците", — говорит эксперт.

Апокалипсис отменяется?

Эксперты сходятся во мнении, что уход с рынка такого крупного игрока как Proton Energy создаст проблемы всем его участникам и рядовым украинским потребителям. Также это подстегнет цены на дизельное топливо, автогаз и бензин, а они и так будут расти из-за повышения мировых цен на нефть.

Однако конца света не будет и посевную Украина, скорее всего, пройдет. В апреле рынок войдет в зону турбулентности, однако до конца мая поставщики найдут пути диверсификации поставок недостающих ресурсов.

Купить недостающий дизель можно, увеличив поставки через морские порты, поставить из Польши и Прибалтики, а также купив ресурс в Беларуси. Кроме того, ситуация — настоящий подарок судьбы для отечественной нефтепереработки, которая сможет снять сливки в условиях роста цен и дефицита ресурса. Недостающий объем автогаза можно также поставить морем, закупить в Польше или Словакии, или же поставить из Беларуси.

К тому же не исключено, что "Роснефть" не захочет терять украинский рынок и в ближайшее время в Украине появится новый крупный трейдер российского ресурса, что ослабит напряжение на рынке, однако не решит проблему зависимости от российских поставок.

Степан Крьока, специально для Delo.ua