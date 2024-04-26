Харьковским предпринимателям вдвое увеличили размер гранта на развитие

Кабинет министров Украины 26 апреля принял решение увеличить максимальный размер гранта для поддержки предпринимателей Харькова и Харьковской области до 500 тысяч гривен в рамках программы "Собственное дело". Также были внесены изменения для улучшения условий программы.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Теперь предприниматели и лица без опыта предпринимательской деятельности в Харькове и области могут оформить грант от 50 до 500 тысяч гривен на старт или развитие бизнеса.

По программе "Собственное дело", предприниматели, расположенные в Харькове и области, могут получить финансирование для старта или расширения бизнеса, включающего приобретение оборудования, материалов, а также аренду помещений. Кроме того, внесены изменения в ветеранский компонент программы, в частности возможность ветеранам и членам добровольческих формирований получить специальные микрогранты.

Министр экономики Юлия Свириденко пояснила, что предприниматели Харьковщины работают в сложнейших условиях из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны России, которые разрушают энергетическую инфраструктуру региона. Из-за отключения электричества бизнес либо простаивает, либо работает на генераторах.

"Чтобы поддержать малых предпринимателей, мы предоставляем им возможность взять грант до 500 тысяч гривен по программе "Собственное дело". Эти средства можно потратить, в частности, на приобретение оборудования для работы в экстремальных условиях", - отметила Свириденко.

Среди других изменений – возможность получения гранта 75 тысяч для регистрации ФЛП, расширение круга получателей среди ветеранов, упрощение процедуры получения в отдельных обстоятельствах.

Ситуация со светом в Харькове – самая сложная

"Постоянные российские атаки не только разрушают жилые дома и объекты инфраструктуры, но и серьезно усложняют жизнь харьковскому бизнесу. Только сегодня (24 апреля) в результате ночных обстрелов пострадали два кафе и два больших офисных помещения, где работают десятки компаний", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, что зимний период в Украине прошел относительно спокойно для энергосистемы, но ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова и других городов.

Тогда оккупанты разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая обеспечивала город теплом и электроэнергией, а на ее восстановление нужные годы. Кроме ТЭЦ в городе разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет. О сроках говорить рано, поскольку еще не проведено полное обследование поврежденного оборудования.

Чтобы частично помочь городу, делегация послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителями ООН решили передать городу газотурбинные электростанции, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии.