Харьков получит газотурбинные электростанции для усиления энергобезопасности

В ближайшее время Харьков получит от международных партнеров газотурбинные электростанции, которые помогут преодолеть дефицит электроэнергии.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Во время осмотра поврежденной жилищной и энергетической инфраструктуры города вместе с вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым, главой профильного комитета ВРУ Еленой Шуляк, делегацией послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителями ООН Синегубов отметил поддержку иностранных партнеров в усилении энергетической безопасности Харькова.

"Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии", – написал он.

"Поблагодарил делегатов за помощь в обеспеченные области альтернативными источниками энергии и анонсированную поддержку в виде децентрализованных систем и восстановления. Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии", - отметил Синегубов.

Он также отметил четкую позицию европейских стран по дальнейшей поддержке Украины в борьбе против российских оккупантов и недопущения никаких "санитарных зон".

Добавим, мэр Игорь Терехов интервью LIGA.net рассказал, что Россия разрушила практически всю критическую инфраструктуру Харькова.

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная также разбита", — сказал Терехов.

Мэр подчеркнул, что ситуация для энергетической отрасли в городе очень тяжелая.

Ситуация в Харькове – самая сложная

Напомним, что зимний период в Украине прошел относительно спокойно для энергосистемы, но ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова и других городов.

Тогда кафиры разрушили Харьковскую ТЭЦ-5, которая снабжала город теплом и электроэнергией, а на ее восстановление нужны годы. Кроме ТЭЦ в городе разрушены и все трансформаторные подстанции. Некоторые блоки удастся запустить раньше, но на полный ремонт нужно больше двух лет. О сроках говорить рано, поскольку еще не проведено полное обследование поврежденного оборудования.

4 апреля из-за обстрелов кафиров в Харькове ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" потеряла внешнее электроснабжение. Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, в работу включены аварийные дизель-генераторы.

Также российская оккупационная армия атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС. Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.