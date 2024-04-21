Харків отримає газотурбінні електростанції для посилення енергобезпеки

Найближчим часом Харків отримає від міжнародних партнерів газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під час огляду пошкодженої житлової та енергетичної інфраструктури міста разом з віцепрем'єр-міністром з відновлення Олександром Кубраковим, головою профільного комітету ВРУ Оленою Шуляк, делегацією послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представниками ООН, Синєгубов наголосив на підтримці іноземних партнерів у посиленні енергетичної безпеки Харкова.

"Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - написав він.

"Подякував делегатам за допомогу в забезпечені області альтернативними джерелами енергії та анонсовану підтримку у вигляді децентралізованих систем та відбудові. Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - зазначив Синєгубов.

Він також відзначив чітку позицію європейських країн щодо подальшої підтримки України у боротьбі проти російських окупантів та недопущення жодних "санітарних зон".

Додамо, міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net розповів, що Росія зруйнувала практично всю критичну інфраструктуру Харкова.

"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито", — сказав Терехов.

Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі в місті дуже важка.

Ситуація у Харкові - найскладніша

Нагадаємо, що зимовий період в Україні минув відносно спокійно для енергосистеми, але уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова та інших міст.

Тоді окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки. Наразі про терміни говорити зарано, оскільки ще не проведено повне обстеження пошкодженого обладнання.

4 квітня через обстріли окупантів у Харкові ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" втратила зовнішнє електропостачання. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, у роботу включені аварійні дизель-генератори.

Також російська окупаційна армія атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.