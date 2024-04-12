Галущенко радить українцям готуватися до будь-яких сценаріїв і запастися генераторами

Попри те, що атаки росіян на енергосистему України протягом останнього часу значно почастішали і нанесли значної шкоди, енергомережа працює стабільно. Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Рада".

Галущенко значив, що система працює стабільно завдяки цілодобовій праці енергетиків та сил ППО, а також – через введення цілого ряду рішень, як технічних, так і різного роду інших, які дають можливість втримувати енергосистему.

Що стосується можливих блекаутів, то Галущенко пропонує виходити з того, що війна триває і атаки не закінчилися і відбуваються щодня, тому українцям варто готуватися до будь-якого сценарію, навіть блекаутів.

"Я хочу повторитися те, що я тоді казав – купуйте (генератори, павербвнки – ред.), готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і як показує зима ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже він.

Галущенко також додав, найскладніша ситуація на Харківщині, там застосовуються графіки погодинних відключень.

"Знову ж таки треба розуміти, що терористи мають можливість у зв'язку з близькістю до кордону застосовувати різні види зброї в великій кількості і відповідно це має вплив на енергосистему", - розповідає він.

Відновлення знищених об'єктів енергетики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що пріоритетний напрямок роботи уряду та головний виклик зараз — це відновлення енергетики, оскільки ворог задіяв величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему.

В Україні наразі відбуваються цілодобові ремонти і відновлення об’єктів генерації та розподілу.

"Ремонти ідуть 24/7. Два дні тому говорили з послами G7. Маємо підтримку Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ. Говоримо з усіма партнерами", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що в Україні почали запроваджувати децентралізацію енергосистеми і вже є понад 120 малих когенераційних установок.

Атаки на енергосистему

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у 4 регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

У результаті ворожого нападу було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

В результаті цього ПАТ "Центренерго", який був оператором трьох ТЕС, втратив 100% генерації. Оскільки Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена 22 березня, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій - 25 липня 2022 року.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомляв, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Крім того, енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.