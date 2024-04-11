РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у 4 областях: є серйозні пошкодження

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляв об'єкти критичної інфраструктури у 4 регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури

Як повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко, під час масованої ракетної атаки росіяни били по об'єктам критичної інфраструктури

"Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях", - заявив міністр і додав, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

На Одещині та у Запорізькій області на високовольтних підстанціях внаслідок атаки пошкоджено обладнання.

У Львівській, Харківській, Київській областях під час повітряної тривоги відключалося обладнання на об’єктах генерації електроенергії.

Окрім цього, на Львівщині ворог атакував об’єкт газової інфраструктури.

Натомість ДТЕК повідомляє, що Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

"Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - додали в ДТЕК.

В НЕК "Укренерго" повідомили, що російська армія пошкодила підстанції компанії та об'єкти генерації в Одеській, Запорізькій, Харківській, Львівській та Київській областях.

"З 06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалися", - йдеться у повідомленні.

Потрібно ППО, а не заплющування очей і довгі дискусії

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні 11 квітня 2024 року.

"Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину", - заявив президент.

За його словами, окупанти знову цілилися саме по об’єктах критичної інфраструктури.

Тому Зеленський закликав партнерів допомогти подолати російський терор.

"Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії", - додав президент.

Збитки від обстрілів РФ енергосистеми України

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук повідомила, що сума збитків від обстрілів енергосистеми України становить $11,5 млрд, але вона не враховує наймасштабнішу атаку на українську енергетику, яку ворог здійснив 22 березня.

Внаслідок останніх російських ударів по український енергомережі, вона зазначала дуже значних пошкоджень. Поки що остаточно збитки не підраховані, але за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.

Збиток НЕК "Укренерго" від атак російських військ по енергосистемі України за останні дні орієнтовно сягає €90-100 млн, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомляв, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Крім того, енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, Міністерство енергетики України звернулося до представників влади і всіх українців не озвучувати публічно детальну інформацію щодо наслідків ударів ворожої армії.