Литва пропонує розібрати власні закриті ТЕС на запчастини для України

Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми.

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Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна.

"Провів розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто є можливість розібрати й отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив Галущенко.

Міністр також зазначив, що технічну допомогу Україні надає багато інших країн.

Водночас він підкреслив, що найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.

Литва передасть Україні енергообладнання для теплових електростанцій

Литва хоче допомогти Україні у відновленні енергосистеми і готова передати устаткування, що дасть змогу відремонтувати енергетичні обʼєкти, які Росія атакувала 22 та 29 березня.

Українські спеціалісти здійснять візит до кількох енергетичних об'єктів Литви щоб перевірити обладнання на його відповідність українським ТЕС, яке в подальшому буде передано в енергетичний сектор України.

Вони зосередять увагу на обладнанні для теплових електростанцій, що має велике значення для української енергетичної галузі, постраждалої від значних втрат у тепловій генерації через ворожі атаки.

Атаки РФ завдали українській енергосистемі збитків на $ 26 млн

Внаслідок останніх російських ударів українська енергомережа зазнала дуже значних пошкоджень. Поки що остаточно збитки не підраховані, але за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.

Галущенко зазначив, що для ремонту Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу і, зокрема, в сусідніх країнах.

Але ці пошуки можуть бути марним, якщо країна не матиме достатньо комплексів протиповітряної оборони, щоб захистити свої енергетичні об’єкти від ракетних атак Росії та уникнути відключень електроенергії цього літа, адже з настанням спеки споживання електроенергії різко зросте.

Додамо, що енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.