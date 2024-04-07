Ситуація погіршується: на Харківщині знеструмлено 410 тисяч абонентів

Вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині, внаслідок чого було пошкоджено черговий об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго". Через це "Укренерго" збільшило в Харкові та області обсяг аварійних відключень.

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Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

Ворожі удари цієї ночі значно погіршили ситуацію, оскільки ще вчора у Харківській області через мережеві обмеження знеструмлено "лише" 300 тисяч абонентів і до них застосовувалися графіки погодинних відключень.

Через ризик повторних обстрілів енергетики не беруться прогнозувати відновлення енергосистеми і просять людей максимально економити електроенергію.

У Міністерстві енергетики додають, що за добу ремонтні бригади відновили електропостачання лише для 19,2 тисячі абонентів, а через нічні обстріли на Харківщині зранку застосовуються графіки аварійних відключень, знеструмлено 410 тисяч абонентів.

Яка ситуація в інших областях

В решті областей також спостерігається складна ситуація. За мінімальними підрахунками без світла залишаються понад 14,6 тисяч людей.

У Дніпропетровській області внаслідок боїв вимикалися 1844 точки обліку. У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключені 19,7 тисячі абонентів у 34 населених пунктах. У Запорізькій області знеструмлені 3730 точок обліку у 50 населених пунктах. У Миколаївській області знеструмлено 1 населений пункт, загалом – 152 точки обліку.

У Києві через технологічні порушення знеструмлювалися 18 житлових будинків та 20 установ, проте енергетикам вдалося швидко відновити енергопостачання.

Цієї ночі постраждала енергетична мережа і в Одеській області. Через бойові дії відключено 1 юридичного споживача, знеструмлено 2376 точок обліку у 4 населених пунктах. Тривають відновлювальні роботи.

У Сумській області ремонтним бригадам вдалося повернути світло 3495 абонентам, які раніше були знеструмлені внаслідок бойових дій. Проте, через ворожі обстріли є нові пошкодження обладнання та електромереж. Залишаються знеструмленими 6542 споживачі у 76 населених пунктах.

РФ відновила атаки по енергосистемі

Нагадаємо, що зимовий період в Україні минув відносно спокійно для енергосистеми, але уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова та інших міст.

Також окупанти поцілили в найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Черговий потужний удар стався під ранок 29 березня. Тоді РФ атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у центральних та західних регіонах України.

Внаслідок цих ударів ДТЕК втратила 80% генеруючих потужностей. 5 з 6 теплоелектростанцій компанії серйозно пошкоджено.