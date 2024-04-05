Очільник Запорізької ОВА Федоров розповів, у якому стані зараз перебуває ДніпроГЕС

Через масований ракетний удар, який у березні армія РФ завдала по Дніпровській гідроелектростанції, було частково зруйновано дорожнє полотно, а також критично пошкоджено ГЕС-1 та ГЕС-2.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це на брифінгу повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає "Укрінформ".

"Про відновлення станцій мова зараз не йде. Все досить критично зруйновано. Продовжується інвентаризація", – сказав він.

За його словами, зараз можна говорити лише про відновлення логістики – дорожнього полотна.

"До демонтажу не зрозумілий ступінь руйнувань опорних конструкцій. Під час виконання робіт ми зрозуміємо серйозність робіт, які нам доведеться зробити. Але цей шлях вже розпочато", – зазначив голова ОВА.

Він уточнив, що вже проведено перемовини між ДніпроГЕС та потенційним підрядником, який буде виконувати роботи по дорожньому полотну.

Приблизно за 1,5 місяці інститут, який безпосередньо розробляв проєкт із будівництва ДніпроГЕС, надасть проєктні рішення, яким чином можна зробити цю роботу.

ДніпроГЕС постраждала від ворожої атаки

Нагадаємо, російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі", - повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. Наразі енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС "Укренерго" втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Додамо, що орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару РФ по ДніпроГЕС вже становлять понад 140 млн гривень, а по всій Україні утворилося понад 600 тисяч тонн відходів руйнувань.