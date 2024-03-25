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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Для відновлення ДніпроГЕС потрібно кілька років

Для відновлення ДніпроГЕС потрібно кілька років
Наслідки удару по ДніпроГЕС. Фото: ОГП

Дніпровська ГЕС наразі не працює після ракетного обстрілу, який росіяни завдали 22 березня, а на її повне відновлення потрібно кілька років. Проте, ситуація на самій греблі ДніпроГЕС контрольована і загрози прориву немає.

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Про це у ефірі телеканалу "Суспільне" розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Розбір завалів на ДніпроГЕС триватиме близько тижня, оскільки і перекриття, і стіни з підкрановими балками похилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, аби можна було дістатись до нижньої, а після цього можна буде оцінити наслідки обстрілу.

"В суботу, 23 березня, ми провели нараду з головою Запорізької ОВА, аби до ліквідації наслідків долучились фахівці ДСНС з технікою для демонтажу перекриття. Разом з відповідними службами ми намагатимемося якнайшвидше відновити мостовий перехід", - розповів він.

Сирота додав, що хоча обсяги пошкоджень і потребують ретельного обстеження, вже точно відомо, що на відновлення станції потрібні будуть великі кошти і час до двох років, оскільки постраждало електричне обладнання та гідроагрегати.

Обладнання для ГЕС виробляється на замовлення

Він зазначив, що обладнання виготовляється індивідуально в Європі чи інших країнах світу і для цього необхідно 9-12 місяців. На відновлення гідроагрегатів в цілому - від 18 до 24 місяців. Також необхідний час на відбудову самої машинної зали.

"Неналежна реакція світової спільноти на катастрофу з Каховською ГЕС призвела до терористичної атаки на Дніпровську гідроелектростанцію. "Укргідроенерго" вкотре закликає міжнародну спільноту до прийняття швидких і рішучих дій, спрямованих на недопущення нових техногенних катастроф", - наголосив Сирота.

Енергетикам вдалося запустити частину обладнання

22 березня  у Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, спричинивши дуже значні дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень і невідомо, чи вдасться її відновити. Ракети влучили в одну опору і розбили підкранові балки.

Хоча енергетикам і вдалося запустити в роботу частину обладнання, електроенергію станція поки не виробляє.

Згодом стало відомо, що в результаті ракетного удару по ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Автор:
Тетяна Гойденко