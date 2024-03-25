Для восстановления Днепровской ГЭС потребуется несколько лет - "Укргидроэнерго"

Днепровская ГЭС пока не работает после ракетного обстрела, который россияне нанесли 22 марта, а на ее полное восстановление уходит несколько лет. Однако ситуация на самой плотине ДнепроГЭС контролируется и угрозы прорыва нет.

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Об этом в эфире телеканала "Суспільне" рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели, поскольку и перекрытия, и стены с подкрановыми балками наклонились на машинный зал. Необходимо демонтировать верхнюю часть машинного зала, чтобы можно было добраться до нижней, а затем можно будет оценить последствия обстрела.

"В субботу, 23 марта, мы провели совещание с председателем Запорожской ОВА, чтобы к ликвидации последствий присоединились специалисты ГСЧС с техникой демонтажа перекрытия. Вместе с соответствующими службами мы будем стараться как можно быстрее восстановить мостовой переход", – рассказал он.

Сирота добавил, что хотя объемы повреждений и требуют тщательного обследования, уже точно известно, что для восстановления станции потребуются большие средства и время до двух лет, поскольку пострадало электрическое оборудование и гидроагрегаты.

Оборудование для ГЭС производится на заказ

Он отметил, что оборудование производится индивидуально в Европе или других странах мира и для этого необходимо 9-12 месяцев. На восстановление гидроагрегатов в целом – от 18 до 24 месяцев. Также необходимо время для восстановления самого машинного зала.

"Ненадлежащая реакция мирового сообщества на катастрофу с Каховской ГЭС привела к террористической атаке на Днепровскую гидроэлектростанцию. "Укргидроэнерго" призывает международное сообщество к принятию быстрых и решительных действий, направленных на недопущение новых техногенных катастроф", - подчеркнул Сирота.

Энергетикам удалось запустить часть оборудования

22 марта в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, повлекшие очень значительные разрушения. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 получила серьезные повреждения и неизвестно, удастся ли ее восстановить. Ракеты попали в одну опору и разбили подкрановые балки.

Хотя энергетикам и удалось запустить в работу часть оборудования, электроэнергию станция пока не производит.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара по ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.