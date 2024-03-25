ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Энергетика
Дата публикации

Для восстановления Днепровской ГЭС потребуется несколько лет - "Укргидроэнерго"

Для восстановления Днепровской ГЭС потребуется несколько лет - "Укргидроэнерго"
Последствия удара по ДнепроГЭСу. Фото: ОГП

Днепровская ГЭС пока не работает после ракетного обстрела, который россияне нанесли 22 марта, а на ее полное восстановление уходит несколько лет. Однако ситуация на самой плотине ДнепроГЭС контролируется и угрозы прорыва нет.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом в эфире телеканала "Суспільне" рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Разбор завалов на ДнепроГЭС продлится около недели, поскольку и перекрытия, и стены с подкрановыми балками наклонились на машинный зал. Необходимо демонтировать верхнюю часть машинного зала, чтобы можно было добраться до нижней, а затем можно будет оценить последствия обстрела.

"В субботу, 23 марта, мы провели совещание с председателем Запорожской ОВА, чтобы к ликвидации последствий присоединились специалисты ГСЧС с техникой демонтажа перекрытия. Вместе с соответствующими службами мы будем стараться как можно быстрее восстановить мостовой переход", – рассказал он.

Сирота добавил, что хотя объемы повреждений и требуют тщательного обследования, уже точно известно, что для восстановления станции потребуются большие средства и время до двух лет, поскольку пострадало электрическое оборудование и гидроагрегаты.

Оборудование для ГЭС производится на заказ

Он отметил, что оборудование производится индивидуально в Европе или других странах мира и для этого необходимо 9-12 месяцев. На восстановление гидроагрегатов в целом – от 18 до 24 месяцев. Также необходимо время для восстановления самого машинного зала.

"Ненадлежащая реакция мирового сообщества на катастрофу с Каховской ГЭС привела к террористической атаке на Днепровскую гидроэлектростанцию. "Укргидроэнерго" призывает международное сообщество к принятию быстрых и решительных действий, направленных на недопущение новых техногенных катастроф", - подчеркнул Сирота.

Энергетикам удалось запустить часть оборудования

22 марта в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, повлекшие очень значительные разрушения. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 получила серьезные повреждения и неизвестно, удастся ли ее восстановить. Ракеты попали в одну опору и разбили подкрановые балки.

Хотя энергетикам и удалось запустить в работу часть оборудования, электроэнергию станция пока не производит.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара по   ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

Автор:
Татьяна Гойденко