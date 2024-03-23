Днепровская ГЭС не работает: "Укрэнерго" потеряло около 20% мощностей

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала нужно провести анализ поврежденного оборудования.

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Об этом рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Нам трудно сейчас сказать, когда мы можем запустить станцию. Сейчас мы проводим определенные испытания, но гидроэлектростанция не производит электроэнергию", – отметил Сирота.

По его словам, то, что есть оборудование, которое не подлежит восстановлению, а потребует замены – очевидные вещи.

"Мы понимаем, что это оборудование индивидуального заказа и срок его изготовления достаточно длительный. Но относительно оборудования, которое будет подлежать замене и капитальному ремонту, мы можем сказать впоследствии", - подчеркнул глава "Укргидроэнерго".

Он отметил, что для того чтобы разобрать завалы и добраться до основного оборудования специалистам необходимо минимум 3-4 дня. Тогда будет понятно, что нужно восстанавливать, а что заказывать, производить.

Сирота также подчеркнул, что сегодня нет угрозы прорыва плотины, она не повреждена.

"Гидроэнергетика играет важную роль в регулировании пиковых нагрузок. Из-за ракетных обстрелов врагом ДнепроГЭС мы потеряли около 20% регулирующих мощностей", - сообщил Сирота.

Он напомнил, что "Укргидроэнерго" долго сотрудничает с международными финансовыми учреждениями, такими как Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ.

"Мы с ними общались. Они готовы подставить нам плечо поддержки", – резюмировал Сирота.

ДнепроГЭС подверглась атаке врага

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и дамбы", - сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. В настоящее время энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

РФ нанесла ущерб "Укргидроэнерго" на 3 млрд евро

Крупнейшая гидрогенерирующая компания в Украине "Укргидроэнерго" оценила размер ущерба, нанесенного в результате российской агрессии в более чем 3 млрд евро.

В результате постоянных обстрелов по объектам, а также разрушения Каховской ГЭС, "Укргидроэнерго" понесло убытки более 2,5 млрд евро.

Кроме того, дополнительный 500 млн евро ущерб был нанесен из-за ракетных ударов и нападений дронов на объекты компании.