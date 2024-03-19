ЕИБ и "Укргидроэнерго" подписали меморандум о техническом переоснащении трех украинских ГЭС

19 марта "Укргидроэнерго" и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству над гидроэнергетическими проектами в Украине.

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Об этом сообщили премьер-министр Украины Денис Шмигаль и пресс-служба "Укргидроэнерго".

Отмечается, что меморандум подписали вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, ответственная за операции в регионе, и генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в присутствии премьер-министра Украины и президентки ЕИБ Нади Кальвиньо.

"В меморандуме определены намерения компании и банка в содействии реализации проекта "Восстановление оборудования для повышения эксплуатационной устойчивости и надежности гидроэлектростанций". Проект направлен на предоставление поддержки ликвидности и стабильности работы "Укргидроэнерго". В настоящее время рассматривается возможность выделения кредита в размере примерно €100 млн, который сейчас на рассмотрении в ЕИБ", - говорится в сообщении "Укргидроэнерго".

Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере технического перевооружения трех гидроэлектростанций путем замены гидротехнического и гидросилового оборудования на Каневской, Кременчугской и Днепровской ГЭС.

"Благодарны ЕИБ за непоколебимую поддержку и существенный вклад в энергетическую безопасность Украины. Гидроэнергетика Украины из-за действий российских террористов потеряла около 2,5 тыс. МВт мощностей. Благодаря усилиям правительства и партнеров, более 1,5 тыс. МВт уже восстановлено. Восстановление продолжается и ускорится. Ценим активную роль и поддержку, которую ЕИБ оказывает проектам в ключевых секторах украинской экономики", - заявил Шмигаль.

Напомним, в декабре 2023 года "Укргидроэнерго" получило транш на €133 млн от Европейского инвестиционного банка для комплексного проекта "Реабилитации гидроэлектростанций". Выделенные средства направлены на модернизацию и реконструкцию принадлежащих компании гидроэнергетических объектов, а также на восстановление поврежденных энергетических объектов и потерянных в результате обстрелов мощностей.

Сообщалось, что в результате раннего половодья украинские гидроэлектростанции производят около 65 млн кВт-ч. электроэнергии каждый день, что является рекордным показателем.

Ущерб, нанесенный Украине в результате уничтожения Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года войска страны-агрессора взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к возникновению серьезного экологического кризиса, в результате которого было затоплено 620 квадратных километров суши. Это оказало серьезное влияние на природную среду, которое задело 333 тысячи гектаров природоохранных зон и 11 294 гектаров лесных территорий.

Правительство Украины и Организация Объединенных Наций в Украине оценили размер ущерба, нанесенного в результате разрушения оккупантами Каховской ГЭС.

Как свидетельствуют данные в отчете PDNA, размер прямого ущерба, причиненного инфраструктуре, составляет $2,79 млрд, а общий размер ущерба составляет более $11 млрд. При этом наибольшей проблемой является длительное влияние на окружающую среду. Отмечается, что размер прямого ущерба был самым большим в энергетическом и жилом секторах.

Так, сектор энергетики понес убытки в размере $1,26 млрд, а жилищный сектор понес ущерб более чем на $1,1 млрд. Особенно ощутимы убытки оказались в сфере экологии и энергетики, что является критическим для долгосрочной устойчивости и восстановления.

В отчете PDNA говорится, что общие потребности в восстановлении и восстановлении оцениваются в сумму $5,04 млрд, в том числе $1,82 млрд нужно в краткосрочной перспективе.