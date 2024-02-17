ЕБРР и правительство Италии дадут Украине кредит на €200 млн для восстановления гидроэлектростанций

Кредитные средства будут направлены на закупку критического оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а также на предоставление экстренной поддержки ликвидности ЧАО "Укргидроэнерго" для обеспечения устойчивости работы компании.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

"Европейский банк реконструкции и развития предоставит €100 млн кредита для финансирования восстановления украинских гидроэлектростанций, подвергшихся разрушениям и повреждениям из-за войны. Кредит ЕБРР также был поддержан параллельным льготным кредитом на сумму €100 млн от правительства Италии. Соответствующее кредитное соглашение было подписано 17 февраля ЕБРР и ЧАО "Укргидроэнерго", говорится в сообщении министерства.

Добавим, что соглашения о поддержке украинской энергетики были подписаны в рамках участия в Мюнхенской конференции безопасности, передает "Европейская правда".

"Италия была на стороне Украины с начала российской агрессии и сегодня мы подтверждаем готовность помогать нашим украинским друзьям также в стратегическом секторе энергетической инфраструктуры. Поддержка, которую мы также предоставим с председательством Италии в G7, будет продолжать сосредотачиваться на Украине и с Конференцией по восстановлению Украины, которую Италия будет принимать в 2025 году", – прокомментировал подписание соглашения вице-премьер-министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Также документы были подписаны министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что соглашение с ЕБРР является важным шагом к модернизации и развитию украинских гидроэнергетических объектов. За счет кредитных средств будет восстановлено оборудование энергогенерирующих компаний, которое было повреждено в результате российских ракетных ударов. Это позволит обеспечить стабильное функционирование отечественной энергосистемы и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что украинская гидроэнергетика из-за действий российских террористов потеряла около 2,5 тыс. МВт мощностей, из которых более 1,5 тыс. МВт уже восстановлено. Восстановление продолжается и благодаря поддержке партнеров оно ускорится.

"Гидрогенерация и дальше будет играть ключевую роль в балансировке энергосистемы Украины, обеспечивая свет в домах украинцев и на предприятиях. Спасибо ЕБРР и Италии за неизменную солидарность и помощь!" – написал он в телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что "Укргидроэнерго" готовится подать в суд против России за атаки на инфраструктуру компании, а также за уничтожение Каховской ГЭС. В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия атаковала объекты "Укргидроэнерго" более 50 раз.

Ущерб, нанесенный Украине в результате уничтожения Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года войска страны-агрессора взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к возникновению серьезного экологического кризиса, в результате которого было затоплено 620 квадратных километров суши. Это оказало серьезное влияние на природную среду, которое задело 333 тысячи гектаров природоохранных зон и 11 294 гектаров лесных территорий.

Правительство Украины и Организация Объединенных Наций в Украине оценили размер ущерба и ущерба, нанесенного в результате разрушения оккупантами Каховской ГЭС.

Как свидетельствуют данные в отчете PDNA, размер прямого ущерба, причиненного инфраструктуре, составляет $2,79 млрд, а общий размер ущерба составляет более $11 млрд. При этом, наибольшей проблемой является длительное влияние на окружающую среду. Отмечается, что размер прямого ущерба был самым большим в энергетическом и жилом секторах.

Так, сектор энергетики понес убытки в размере $1,26 млрд, а жилищный сектор понес ущерб более чем на $1,1 млрд. Особенно ощутимы убытки оказались в сфере экологии и энергетики, что является критическим для долгосрочной устойчивости и восстановления.

В отчете PDNA говорится, что общие потребности в восстановлении оцениваются в сумму $5,04 млрд, в том числе $1,82 млрд нужно в краткосрочной перспективе.