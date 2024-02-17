ЄБРР та уряд Італії дадуть Україні кредит на €200 млн для відновлення гідроелектростанцій

Кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання екстреної підтримки ліквідності ПрАТ "Укргідроенерго" для забезпечення стійкості роботи компанії.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"Європейський банк реконструкції та розвитку надасть €100 млн кредиту для фінансування відновлення українських гідроелектростанцій, які зазнали руйнувань та пошкоджень через війну. Позика ЄБРР також була підтримана паралельною пільговою позикою на суму €100 млн від уряду Італії. Відповідну кредитну угоду було підписано 17 лютого між ЄБРР та ПрАТ "Укргідроенерго", - йдеться в повідомленні міністерства.

Додамо, що угоди щодо підтримки української енергетики були підписані у рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції, передає "Європейська правда".

"Італія була на боці України від початку російської агресії і сьогодні ми підтверджуємо готовність допомагати нашим українським друзям також у стратегічному секторі енергетичної інфраструктури. Підтримка, яку ми також надамо з головуванням Італії в G7 продовжуватиме зосереджуватися на Україні і з Конференцією з відновлення України, яку Італія прийматиме у 2025 році", – прокоментував підписання угоди віцепрем'єр-міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні.

Зазначається, що також документи підписані міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що угода з ЄБРР є важливим кроком до модернізації та розвитку українських гідроенергетичних об'єктів. За рахунок кредитних коштів буде відновлено обладнання енергогенеруючих компаній, яке було пошкоджено внаслідок російських ракетних ударів. Це дозволить забезпечити стабільне функціонування вітчизняної енергосистеми та безперебійне енергопостачання споживачів.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що українська гідроенергетика через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей, з яких понад 1,5 тис. МВт вже відновлено. Відновлення триває, і завдяки підтримці партнерів воно прискориться.

"Гідрогенерація і надалі відіграватиме ключову роль у балансуванні енергосистеми України, забезпечуючи світло в оселях українців та на підприємствах. Дякую ЄБРР та Італії за незмінну солідарність і допомогу!" – написав він у телеграм-каналі.

Раніше ми повідомляли, що "Укргідроенерго" готується подати в суд проти Росії за атаки на інфраструктуру компанії, а також за знищення Каховської ГЕС. У компанії нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, російська армія атакувала об'єкти "Укргідроенерго" понад 50 разів.

Збитки, завдані Україні внаслідок знищення Каховської ГЕС

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 року війська країни-агресора підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Руйнування греблі Каховської ГЕС призвело до виникнення серйозної екологічної кризи, в результаті якої було затоплено 620 квадратних кілометрів суші. Це спричинило серйозний вплив на природне середовище, який зачепив 333 тисячі гектарів природоохоронних зон та 11 294 гектарів лісових територій.

Уряд України та Організація Об’єднаних Націй в Україні оцінили розмір шкоди та збитків, які були завдані внаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС.

Як свідчать дані у звіті PDNA, розмір прямої шкоди, завданої інфраструктурі становить $2,79 млрд, а розмір збитків становить понад $11 млрд. При цьому, найбільшою проблемою є тривалий вплив на довкілля. Зазначається, що розмір прямої шкоди був найбільшим в енергетичному та житловому секторах.

Так, сектор енергетики зазнав збитків у розмірі $1,26 млрд, а житловий сектор зазнав шкоди на понад $1,1 млрд. Особливо відчутними збитки виявилися в сфері екології та енергетики, що є критичними для довгострокової стійкості та відновлення.

У звіті PDNA йдеться, що загальні потреби в відновленні та відбудові оцінюються на суму $5,04 млрд, зокрема $1,82 млрд потрібно в короткостроковій перспективі.