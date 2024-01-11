"Укргідроенерго" розробляє судові позови проти Росії через руйнування Каховської ГЕС

"Укргідроенерго" готується подати в суд проти Росії за атаки на інфраструктуру компанії, а також за знищення Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

"Товариство розпочало роботу з двома юридичними компаніями для розробки високорівневої стратегії судових позовів та арбітражу з метою притягнення до відповідальності російської федерації за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії, включаючи знищення Каховської ГЕС, а також відшкодування завданих збитків", - йдеться у повідомленні.

В "Укргідроенерго" зазначили, що обидві юридичні компанії нададуть 375 годин юридичної роботи безоплатно.

У компанії нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, російська армія атакувала об'єкти "Укргідроенерго" понад 50 разів, що призвело до втрати близько 2,5 тисяч МВт потужностей.

Секретаріат Енергетичного співтовариства та "Укргідроенерго" співпрацюють задля координації стратегічного та юридичного супроводу позовів компанії проти країни-агресора щодо відшкодування інфраструктурних та комерційних збитків, спричинених військовим вторгненням в Україну.

Збитки, завдані Україні внаслідок знищення Каховської ГЕС

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 року війська країни-агресора підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Руйнування греблі Каховської ГЕС призвело до виникнення серйозної екологічної кризи, в результаті якої було затоплено 620 квадратних кілометрів суші. Це спричинило серйозний вплив на природне середовище, який зачепив 333 тисячі гектарів природоохоронних зон та 11 294 гектарів лісових територій.

Уряд України та Організація Об’єднаних Націй в Україні оцінили розмір шкоди та збитків, які були завдані внаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС.

Як свідчать дані у звіті PDNA, розмір прямої шкоди, завданої інфраструктурі становить $2,79 млрд, а розмір збитків становить понад $11 млрд. При цьому, найбільшою проблемою є тривалий вплив на довкілля. Зазначається, що розмір прямої шкоди був найбільшим в енергетичному та житловому секторах.

Так, сектор енергетики зазнав збитків у розмірі $1,26 млрд, а житловий сектор зазнав шкоди на понад $1,1 млрд. Особливо відчутними збитки виявилися в сфері екології та енергетики, що є критичними для довгострокової стійкості та відновлення.

У звіті PDNA йдеться, що загальні потреби в відновленні та відбудові оцінюються на суму $5,04 млрд, зокрема $1,82 млрд потрібно в короткостроковій перспективі.

Протягом 2023 року особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, було виплачено більше 200 мільйонів гривень фінансової допомоги. Понад 23 тисячі мешканців Херсонщини та Миколаївщини отримали фінансову підтримку в розмірі 5000 гривень на особу, що загалом склало більше 115 мільйонів гривень, які були сплачені державою.

Також допомогу надавали і міжнародні організації. Для мешканців постраждалих регіонів було виділено 88 мільйонів гривень - майже 13,4 тисячі осіб отримали виплати в розмірі 6600 гривень кожен.