Внаслідок руйнування Каховської ГЕС Україні завдано збитків на понад $11 мільярдів

Уряд України та Організація Об’єднаних Націй в Україні створили звіт, в якому оцінили розмір шкоди та збитків, завданих внаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС (PDNA).

Про це йдеться у звіті PDNA.

Розмір прямої шкоди, завданої інфраструктурі становить 2,79 мільярда доларів, а розмір збитків становить понад 11 мільярдів доларів. При цьому, найбільшою проблемою є тривалий вплив на довкілля.

Повідомляється, що внаслідок підриву ГЕС розмір прямої шкоди, завданої інфраструктурі та активам, був найбільшим в енергетичному та житловому секторах. Сектор енергетики зазнав збитків у розмірі 1,26 мільярда доларів, а житловий сектор зазнав шкоди на понад 1,1 мільярда доларів. Особливо вагомі збитки виявилися в сфері екології та енергетики, що є критичними для довгострокової стійкості та відновлення.

Згідно зі звітом PDNA, загальні потреби в відновленні та відбудові оцінюються на суму 5,04 мільярда доларів, зокрема 1,82 мільярда доларів потрібно негайно в короткостроковій перспективі.

Звіт також містить пропозиції щодо розв'язання невідкладних потреб у 2023-2024 роках, а також рекомендації стосовно задоволення потреб у відновленні та реконструкції в середньостроковій та довгостроковій перспективі, охоплюючи наступні десять років до 2033 року.

Наслідки прориву ГЕС

Збитки були найбільшими в екологічному та енергетичному секторах, що є критичним для довгострокової стабільності та відновлення.

Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції призвело до виникнення серйозної екологічної кризи, в результаті якої було затоплено 620 квадратних кілометрів суші. Це спричинило серйозний вплив на природне середовище, зачіпаючи 333 тисячі гектарів природоохоронних зон та 11 294 гектарів лісових територій. Були внесені зміни в морфологію річки, викликаючи хімічне забруднення та руйнування природи.

Згідно з оцінками PDNA, збитки, пов'язані з втратами екосистемних послуг, становлять понад 6,4 мільярда доларів, що складає 58% загальних збитків. Ці втрати виникли внаслідок впливу на природоохоронні території та ліси. Для відновлення навколишнього середовища потрібно 59,5 мільйона доларів.

Раніше Київська школа економіки KSE писала, що в населених пунктах Корсунка, Козачі Лагері, Райське та Нова Каховка, які взяли на себе основний удар після прориву греблі ГЕС, постраждало щонайменше 19 тисяч будинків.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховська ГЕС не підлягає відновленню, хоча в “Укргідроенерго” кажуть, що планують збудувати нову станцію на місті зруйнованої.