Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином

Депутати Європейського парламенту підтримали рішення засудити підрив росіянами греблі Каховської ГЕС і віднесли теракт до переліку воєнним злочином Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі.

"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України", – йдеться у заяві.

Зауважимо, що рішення прийняли в ході засідання, під час якого європейські політики розглядали процес підготовки до наступної зустрічі Європейської ради, що має відбутися наприкінці червня у Брюсселі.

Попередньо вже відомо, що у населених пунктах Корсунка, Козачі Лагері, Райське та Нова Каховка, які взяли на себе основний удар після прориву греблі ГЕС, постраждало щонайменше 19 тисяч будинків.

Хоча достовірних даних про наслідки для української енергетики від руйнування Каховської ГЕС та витоку Каховського водосховища чекати поки не варто, важливо розуміти, що довкола Каховського водосховища була побудована інфраструктура та економіка кількох областей. Delo.ua розповідало яким буде вплив катастрофи на українську енергетику та довкілля півдня країни.

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