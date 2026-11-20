Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на п’ятнадцять копійок, водночас євро подешевшало на чотири копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.11.2026 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 45,05 грн (-15 коп.).

Курс євро

1 євро – 49,53 грн (-4 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,22 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 45,27/ 45,48 Євро 50,00/ 50,30 Злотий 11,30/ 11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,90/ 45,60 49,30 / 50,30 11,10/ 11,50 Ощадбанк 45,00/ 45,60 49,50 / 50,40 11,10/ 11,50 ПУМБ 45,00/ 45,60 49,50/ 50,20 11,10/ 11,50 Укргазбанк 45,00/ 45,60 49,50 / 50,30 11,10/ 11,50 Райффайзен 44,70 / 45,64 49,10 / 50,00

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.