- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Курс валют на 20 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пятнадцать копеек, в то же время евро подешевел на четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.11.2026 ( пятница ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,05 грн (-15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,53 грн (-4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,22 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|45,27/ 45,48
|Евро
|50,00/ 50,30
|Злотый
|11,30/ 11,50
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 20 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,90/ 45,60
|49,30/50,30
|11,10/ 11,50
|Ощадбанк
|45,00/ 45,60
|49,50/50,40
|11,10/ 11,50
|ПУМБ
|45,00/ 45,60
|49,50/ 50,20
|11,10/ 11,50
|Укргазбанк
|45,00/ 45,60
|49,50/50,30
|11,10/ 11,50
|Райффайзен
|44,70/45,64
|49,10/50,00
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.