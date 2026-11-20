Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пятнадцать копеек, в то же время евро подешевел на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.11.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 45,05 грн (-15 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,53 грн (-4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,22 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,27/ 45,48 Евро 50,00/ 50,30 Злотый 11,30/ 11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,90/ 45,60 49,30/50,30 11,10/ 11,50 Ощадбанк 45,00/ 45,60 49,50/50,40 11,10/ 11,50 ПУМБ 45,00/ 45,60 49,50/ 50,20 11,10/ 11,50 Укргазбанк 45,00/ 45,60 49,50/50,30 11,10/ 11,50 Райффайзен 44,70/45,64 49,10/50,00

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.