Из-за российской атаки во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Без света осталась часть жителей Киева и Днепропетровщины .

Об этом пишет Dilo .

Аварийные отключения в западных областях

Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает НЭК "Укрэнерго".

Там отмечают, что из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложна, поэтому для стабилизации ее работы в трех областях вынужденно применены аварийные отключения.

"Энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение потребителям. Об изменениях будем сообщать дополнительно", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Киев и Днепропетровщина без света

Как сообщили в ДТЭК, из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов Киева .

В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждений оборудования и перегрузки сетей.

"Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян и стабилизировать ситуацию", - подчеркнули в ДТЭК.

Также в компании добавили, что 20 ноября по Днепру, а также в Днепровском, Самаровском, Павлоградском и Каменском районах Днепропетровской области введены экстренные отключения. Графики здесь бездействуют. В остальной области, по распоряжению "Укрэнерго" действуют стабилизационные отключения.

Заметим, что еще до начала календарной зимы украинцы живут по графикам отключений электроэнергии, а в отдельных регионах света нет по несколько часов подряд. Этой зимой ситуация может остаться примерно на нынешнем уровне, но не исключено и дальнейшее ухудшение. Опрошенные Dilo эксперты объясняют, почему морозы не станут главным испытанием для энергосистемы, какие регионы находятся в зоне наибольшего риска и от чего будет зависеть, сколькосвета будут иметь украинцы.