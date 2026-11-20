Через російську атаку у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Без світла залишилася частина мешканців Києва та Дніпропетровщини.

Про це пише Dilo,

Аварійні відключення у західних областях

У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

Там зауважують, що через російську атаку на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною, тому для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам.Про зміни повідомлятимемо додатково", - наголосили в "Укренерго".

Київ та Дніпропетровщина без світла

Як повідомили в ДТЕК, через масовану атаку без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів Києва.

В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі киян та стабілізувати ситуацію", - наголосили в ДТЕК.

Також в компанії додали, що 20 листопада по місту Дніпру, а також в Дніпровському, Самарівському, Павлоградському та Камʼянському районах Дніпропетровської області введені екстрені відключення. Графіки тут не діють. У решті області, за розпорядженням "Укренерго" діють стабілізаційні відключення.

Зауважимо, ще до початку календарної зими українці живуть за графіками відключень електроенергії, а в окремих регіонах світла немає по кілька годин поспіль. Цієї зими ситуація може залишитися приблизно на нинішньому рівні, але не виключене й подальше погіршення. Опитані Dilo експерти пояснюють, чому морози не стануть головним випробуванням для енергосистеми, які регіони перебувають у зоні найбільшого ризику та від чого залежатиме, скільки світла матимуть українці.