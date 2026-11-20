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Втрати ворога станом на 20 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1731 добу повномасштабної війни становлять 1 633 130 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 633 130 (+2 150) осіб;
- танків – 12 485 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 860 (+32) од.;
- артилерійських систем – 52 574 (+17) од.;
- РСЗВ – 2 288 (+4) од.;
- засобів ППО – 1 765 (+1) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 196 (+2) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 614 346 (+738) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 177 536 (+369) од.;
- спеціальної техніки – 4 919 (+3) од.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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