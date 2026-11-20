ЗСУ за останню добу ліквідували 2 150 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1731 добу повномасштабної війни становлять 1 633 130 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 листопада втратила:

особового складу – близько 1 633 130 (+2 150) осіб;

танків – 12 485 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 860 (+32) од.;

артилерійських систем – 52 574 (+17) од.;

РСЗВ – 2 288 (+4) од.;

засобів ППО – 1 765 (+1) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 196 (+2) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 614 346 (+738) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 177 536 (+369) од.;

спеціальної техніки – 4 919 (+3) од.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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