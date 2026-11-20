Міністр енергетики США Кріс Райт визнав, що європейські країни не хочуть повертатися до закупівель російських вуглеводнів, тому й можливості для якихось бізнесових домовленостей між США та Росією про поновлення таких постачань він не бачить.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Райт прокоментував інформацію у ЗМІ, що США у тому чи іншому вигляді можуть стати посередником в організації продажу російського газу до Європи в рамках домовленості щодо врегулювання війни в Україні.

«Країни Європи висловилися голосно та ясно. Я не чув про жодну європейську країну, яка була б зацікавлена ​​у відновленні імпорту енергоресурсів з Росії», — заявив міністр енергетики США.

Вашингтон висував кілька ідей про те, як перспектива економічних вигод, у тому числі в енергетичній сфері, могла б сприяти укладенню мирної угоди. Частиною повоєнного відновлення відносин міг би стати трубопровід для транспортування російських нафти та газу до Європи, причому Україна та Росія ділили б прибуток від цих постачань.

Крім того, виникала ідея залучення американського інвестора до проекту «Північний потік». Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обговорював її з посланцем Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

"Ні, я цього не можу підтвердити. Я читаю в пресі різні речі і, скажу вам, висловлюються різні ідеї. Щодо будь-яких енергетичних угод із Росією після війни, я нічого не можу сказати", - сказав Райт.

Трамп пропонував Путіну продавати російський газ у Європу

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа домагається якнайшвидшого відновлення постачання російського газу до Європи через територію України.

Згідно з ідеєю, яку озвучили спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, російський газ пропонується продавати через американського посередника. Це дозволить обійти європейські санкції та створити вигідні можливості для інвесторів у США. Доходи Росії при цьому передбачається зараховувати на ескроу-рахунок у третій країні, щоб Москва не могла використати їх на військові потреби.

Також, за даними джерел WSJ, у рамках масштабної угоди щодо завершення війни адміністрація Трампа розглядає можливість поновлення роботи газопроводу "Північний потік

Тепер, на тлі активізації мирних переговорів щодо завершення війни, США та Росія, за повідомленнями, висунули ідею відновити постачання газу до Європи, зокрема через "Північний потік", за участю американського інвестора.

У Європейській комісії відповіли на це, що не планують відновлювати постачання російського природного газу та скасовувати обмеження проти РФ до повного припинення війни проти України.

Для скасування або внесення змін до законодавства ЄС, яке передбачає поступову відмову від російського газу, знадобиться нова пропозиція Єврокомісії та кваліфікована більшість серед держав-членів.

Більшість країн і надалі вважають, що закупівлі в Москви мають неприйнятну ціну для спільної безпеки.

Так, в уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.