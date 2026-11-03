У Путіна визнали, що відновити транзит російського газу через Україну неможливо, як пропонує Трамп

У Кремлі визнали, що ініціативу президента США Дональда Трампа щодо відновлення транзиту російського газу через Україну наразі неможливо реалізувати.

Як пише Dilo, про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ну, поки що навряд чи про це можна говорити. Власне, стан справ на місцях більш ніж красномовно свідчить про неможливість реалізації таких планів на даний момент… Але що буде в майбутньому, подивимося. Все залежатиме від бажання покупців, бажання продавців і можливостей продавців", — заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, газовий ринок більший, ніж виключно європейський, хоча "європейський ринок є преміальним".

Трамп пропонує Путіну продавати російський газ у Європу

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа домагається якнайшвидшого відновлення постачання російського газу до Європи через територію України.

Згідно з ідеєю, яку озвучили спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, російський газ пропонується продавати через американського посередника. Це дозволить обійти європейські санкції та створити вигідні можливості для інвесторів у США. Доходи Росії при цьому передбачається зараховувати на ескроу-рахунок у третій країні, щоб Москва не могла використати їх на військові потреби.

Також, за даними джерел WSJ, у рамках масштабної угоди щодо завершення війни адміністрація Трампа розглядає можливість поновлення роботи газопроводу "Північний потік

Тепер, на тлі активізації мирних переговорів щодо завершення війни, США та Росія, за повідомленнями, висунули ідею відновити постачання газу до Європи, зокрема через "Північний потік", за участю американського інвестора.

У Європейській комісії відповіли на це, що не планують відновлювати постачання російського природного газу та скасовувати обмеження проти РФ до повного припинення війни проти України.

Для скасування або внесення змін до законодавства ЄС, яке передбачає поступову відмову від російського газу, знадобиться нова пропозиція Єврокомісії та кваліфікована більшість серед держав-членів.

Більшість країн і надалі вважають, що закупівлі в Москви мають неприйнятну ціну для спільної безпеки.

Так, в уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.