У Трампа пропонують Україні відновити транзит російського газу до Європи

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відновлення постачання російського природного газу до Європи як один із ключових елементів майбутньої мирної угоди щодо України.

Як пише Dilo, про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Так, ідею запропонували спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів з українською та європейською командами, а також після першого приїзду в Київ у вересні. Американські представники пропонують Києву розглянути відновлення роботи газопроводів, якими раніше транспортували російський газ до європейських країн.

Європейські посадовці виступають проти цієї ідеї через посилення економічного та політичного впливу Москви, але американці розглядають її як потенційну частину мирного плану і наголошують, що частина доходів буде йти Україні.

Повернення до купівлі блакитного палива з РФ суперечить багаторічним зусиллям Європейського Союзу, які раніше підтримували США, щодо відмови від російського газу.

При цьому, за даними NYT, американська сторона розраховує, що зацікавленість європейців у дешевшому газі зрештою змусить їх уряди змінити позицію.

Деякі європейські та українські посадовці очікують, що Сполучені Штати спробують отримати частку в російському газовому експорті, щоб американські компанії або уряд США могли одержувати частину прибутків.

"Північний потік" на столі

Відновлення постачання газу з Росії в Європу американці розглядають також як "один з економічних стимулів" для РФ, що визначатиме подальші відносини Росії й НАТО, а також окреслить гарантії безпеки для України.

Співрозмовники видання кажуть, що адміністрація Трампа розглядає відновлення трубопроводу "Північний потік", через який газ раніше йшов з Росії до Німеччини, як "легку здобич" у разі укладення мирної угоди, хоча поки відхрещуються від такої ідеї.

В уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.

Хоча коаліційний уряд Німеччини виступає проти відновлення роботи газопроводу, проте партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), популярність якої значно зросла, хоче цього.

Президент України Володимир Зеленський, який останніми днями критикував Трампа за скорочення підтримки України та домовленості з Володимиром Путіним, також натякнув на газові переговори в інтерв'ю Financial Times. тижня:

"Питання в тому, коли буде наступна угода. Можливо, це буде газ. Безумовно, це буде газ", — сказав Зеленський.

Раніше агенство Reuters повідомляло, що посадовці США провели переговори з Росією щодо залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік", якими до вторгнення РФ в Україну постачався російський газ до Німеччини.