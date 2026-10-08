Посадовці США провели переговори з Росією щодо залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік", якими до вторгнення РФ в Україну постачався російський газ до Німеччини.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ятьох обізнаних із ситуацією людей.

За словами співрозмовників агенства, у перемовинах брали участь радник президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Джерела Reuters стверджують, що Кушнер переконаний, що ведення бізнесу є центральним елементом відновлення миру, і така угода дозволила б американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоносіїв до Європи після завершення війни в Україні.

Агенство зауважує, що Дмитрієв і Кушнер зустрічалися в Москві та Нью-Йорку протягом останніх тижнів. За інформацією двох співрозмовників, незрозуміло, наскільки детально вони обговорювали "Північний потік", однак це питання залишається на порядку денному.

Також Дмитрієв, який виступав за відновлення продажу російського газу Німеччині, минулого місяця зустрічався із представниками Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США, щоб обговорити потенційні енергетичні ініціативи між США та Росією.

Санкції проти "Північного потоку"

Американський посадовець заявив агентству, що газопроводи "Північний потік" перебувають під санкціями США та ЄС, тому будь-яке відновлення їх роботи буде незаконним.

Представниця Міністерства економіки та енергетики Німеччини також заявила, що "Північний потік" і російський газ перебувають під санкціями в Європі, а Німеччина знайшла альтернативні джерела постачання. Вона зазначила, що для відновлення роботи газопроводів потрібне схвалення уряду.

Деякі німецькі депутати вважають, що бізнес-угоди зміцнять Москву, поки вона продовжує війну проти України.

"Це загрожує перетворитися на брудну угоду, яка дорого коштуватиме Європі. Американці та росіяни ділитимуть прибутки", - заявив депутат Бундестагу Міхаель Келльнер, який відповідав за енергетичну політику Німеччини після вторгнення Росії в Україну.

В уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.

Хоча коаліційний уряд Німеччини виступає проти відновлення роботи газопроводу, проте партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), популярність якої значно зросла, хоче цього.

Раніше у Dilo аналізували, чи зможе перемога ультраправих на виборах у Німеччині повернути "Газпром" до Європи. Представники АдН відкрито обіцяють виборцям відновлення енергетичного партнерства з Кремлем та перезапуск "Північних потоків", що викликало занепокоєння лідерів країн Європейського Союзу.