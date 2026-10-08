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США и Россия обсуждают возобновление продажи российского газа в Европу через "Северный поток" — Reuters
Чиновники США провели переговоры с Россией по привлечению американского инвестора к газопроводам "Северный поток", по которым до вторжения РФ в Украину поставлялся российский газ в Германию.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых знакомых с ситуацией людей.
По словам собеседников агентства, в переговорах принимали участие советник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Источники Reuters утверждают, что Кушнер убежден, что ведение бизнеса является центральным элементом возобновления мира и такое соглашение позволило бы американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоносителей в Европу после завершения войны в Украине.
Агентство отмечает, что Дмитриев и Кушнер встречались в Москве и Нью-Йорке в течение последних недель. По информации двух собеседников, непонятно, насколько подробно они обсуждали "Северный поток", однако этот вопрос остается в повестке дня.
Также Дмитриев, выступавший за возобновление продажи российского газа в Германии, в прошлом месяце встречался с представителями Министерства энергетики и Министерства финансов США, чтобы обсудить потенциальные энергетические инициативы между США и Россией.
Санкции против "Северного потока"
Американское чиновник заявил агентству, что газопроводы "Северный поток" находятся под санкциями США и ЕС, поэтому любое возобновление их работы будет незаконным.
Представительница Министерства экономики и энергетики Германии также заявила, что "Северный поток" и российский газ находятся под санкциями в Европе, а Германия нашла альтернативные источники поставок. Она отметила, что для возобновления работы газопроводов требуется одобрение правительства.
Некоторые немецкие депутаты считают, что бизнес-соглашения укрепят Москву, пока она продолжает войну против Украины.
"Это грозит превратиться в грязное соглашение, которое дорого обойдется Европе. Американцы и россияне будут делить доходы", - заявил депутат Бундестага Михаэль Келльнер, отвечавший за энергетическую политику Германии после вторжения России в Украину.
В правительстве Германии заявляли, что не планируют возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться в прежнюю зависимость от российского газа.
Хотя коалиционное правительство Германии выступает против возобновления работы газопровода, однако партия "Альтернатива для Германии" (AfD), популярность которой значительно выросла, хочет этого.
Ранее в Dilo анализировали, сможет ли победа ультраправых на выборах в Германии вернуть "Газпром" в Европу. Представители АдН открыто обещают избирателям возобновление энергетического партнерства с Кремлем и перезапуск "Северных потоков", что вызвало беспокойство лидеров стран Европейского Союза.