Представители ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) провели в Москве переговоры с руководством российского государственного монополиста "Газпром" о возможности возобновления импорта голубого топлива в ФРГ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на интервью заместителя главы фракции АдГ в Бундестаге Беатрикс фон Шторх изданию Deutsche Welle.

По ее словам, спикер политсилы по внешнеполитическим вопросам Маркус Фронмайер лично встретился в России с председателем правления компании Алексеем Миллером.

Фон Шторх также отметила, что партия заинтересована в возобновлении торговых отношений с Москвой, аргументируя это потребностью германской экономики в доступных энергоресурсах и более широком круге поставщиков.

Политические прения и попытки влияния на курс Берлина

Тема возврата российских энергоресурсов остается одним из ключевых элементов ультраправых риторики. В ходе генеральных дебатов в Бундестаге сопредседатель партии Алис Вайдель заявила о необходимости дешевого природного газа из РФ и добавила, что политсила будет работать над этим вопросом. В то же время, она косвенно обвинила украинскую сторону в подрыве газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Комментируя успех АдГ на выборах в восточных землях Германии, где тема войны России против Украины занимала значительное место в предвыборной программе, фон Шторх отметила, что избиратели опасаются вовлечения страны в конфликт. Несмотря на пророссийские заявления представителей партии, она сочла, что внешнеполитический курс государства принимается исключительно на федеральном уровне действующим правительством.

Напомним, ранее в Dilo анализировали, сможет ли победа ультраправых на выборах в Германии вернуть "Газпром" в Европу. Представители АдГ открыто обещают избирателям возобновление энергетического партнерства с Кремлем и перезапуск "Северных потоков", что вызвало беспокойство лидеров стран Европейского Союза.