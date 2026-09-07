Победа правых в Германии: сможет ли AfD вернуть "Газпром" в Европу

Успех пророссийской "Альтернативы для Германии" на местных выборах всколыхнул всю Европу. Победители выборов открыто обещают немцам возврат дешевого газа и расконсервацию "Северных потоков", а их представители проводят непубличные встречи с руководством "Газпрома". Dilo разобралось действительно ли у Кремля есть повод для праздника, и сможет ли успех немецких ультраправых помочь российскому газу вернуться на рынок ЕС.

Что произошло

6 сентября 2026 года ультраправая пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) выиграла выборы в ландтаг Саксонии-Ангальт, набрав 43,8% голосов и 39 мест из 83. Это более чем вдвое превышает результат христианских демократов канцлера 17,2%. Впрочем, до самостоятельного большинства партии не хватило трех мандатов, а остальные политические силы традиционно отказываются от коалиции с ней. Поэтому, несмотря на победу, доступ AfD к исполнительной власти в земле остается под вопросом.

AfD возникла в 2013 году как евроскептический проект, а переломным для нее стал 2017-й, когда партия впервые вошла в Бундестаг с 12,6% голосов. Еще с 2018 года фракция системно защищала "Северный поток-2": подавала запросы в его поддержку, инициировала дебаты о "суверенитете энергоснабжения", а в ноябре 2019-го внесла отдельное предложение защитить проект от американских санкций, называя его "необходимым элементом" энерго. После полномасштабного вторжения в Россию партия от этого курса не отказалась. AfD увязывает проблемы немецкой промышленности с дорогой энергией и продвигает возврат российского газа.

В 2026 году эта линия перешла от парламентских заявлений к прямому контакту. В июне один из ведущих внешнеполитических представителей AfD Маркус Фронмайер на Петербургском международном экономическом форуме встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и Кириллом Дмитриевым. По данным Reuters, во время встречи обсуждалось возобновление поставок российского газа и возврат к "Северному потоку". В конце июня сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить немецко-российские отношения, увязав экономические трудности Германии с потерей доступа к дешевой российской энергии.

Как "Газпром" потерял рынок ЕС

Следует вспомнить, что российский "Газпром" никогда не был обычным бизнесом. Кремль пользовался им как политическим инструментом, а газ применялся как оружие против нелояльных. В 2004 и 2006 годах Москва перекрывала поставки в Европу, обвиняя Украину. А в 2015 г. эту компанию обвиняли в том, что она продавала топливо на 40% дороже странам, осудившим аннексию Крыма. В 2016 году "Газпром" сократил поставки на треть, чтобы остановить реверс газа в Украину, сознательно потеряв около 6 млрд евро, вопреки любой рыночной логике.

Апогеем стал искусственный энергокризис 2021 года. "Газпром" одновременно уменьшал поставки в ЕС и из-за дочерних структур разгонял биржевые цены, перепродавая фьючерсы. Осенью Европа вошла в энергетический кризис , а Россия получила сверхприбыли и одновременно рычаг давления, призванный удержать европейские правительства от вмешательства в грядущую войну.

В 2021-м "Газпром" олицетворял власти Кремля в Европе, а в первом полугодии 2022 года стал самой прибыльной компанией России с рекордными 2,5 трлн рублей. Но в том же году Еврокомиссия запустила план отказа от российских энергоресурсов REPowerEU, после чего доля "Газпрома" на европейском рынке постепенно упала с 40% до менее 10%. А уже в сентябре 2022 года направленными зарядами на основе гексогена были выведены из строя три из четырех нитей обоих "Северных потоков". Уже в 2023 году монополист впервые за 25 лет стал убыточным, компания получила 583 млрд рублей убытка и главной причной стала именно потеря потеря европейского рынка.

Окончательную точку поставила Украина. 1 января 2025 года она остановила транзит российского газа по собственной ГТС. Главный сухопутный маршрут газа в ЕС перестал существовать.

Сможет ли "Газпром" вернуться в ЕС

Опрошенные Dilo.ua эксперты сходятся в основном: земельная победа не сможет восстановить позиции "Газпрома" в ЕС.

"Подобные решения могут инициироваться только на федеральном уровне, а принимаются на уровне всего Европейского Союза. Хотя, конечно, победа такой политической силы - это тревожный колокольчик", - отмечает директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович.

Он объясняет, что рынок уже структурно перестроился: формального импорта из РФ нет, но российские молекулы попадают на немецкий рынок кружными путями — сжиженный газ приходит, например, в Бельгию или Францию, "теряет российский паспорт" и реализуется трейдерами на общем рынке. По его оценке даже гипотетическая победа AfD на федеральных выборах 2029 года не даст механизма перезапуска: к тому времени сработают контрактные дедлайны, рынок окончательно адаптируется, а общеевропейские санкции уже будут работать — и возникнет вопрос, как их вообще отменять.

Именно здесь лежит главный барьер. В июле 2026 года ЕС принял 18-й пакет санкций, содержащий прямой запрет на операции с газопроводами "Северный поток". Отменить такие санкции можно только единогласным решением всех 27 государств — любое из них способно заблокировать этот шаг так же, как некоторые страны годами блокируют принятие новых ограничений. Показательно, что и сам 18 пакет удалось согласовать лишь после того, как Словакия сняла вето в обмен на газовые гарантии Еврокомиссии.

Ницович добавил, что победа AfD состоялась на фоне волны диверсий, в том числе на энергообъектах. Это элемент гибридной войны — тактика устрашения, которая должна подтолкнуть избирателя к силам, которые обещают простые решения и сворачивание поддержки Киева. Но, по его словам, Берлин эти угрозы видит и реагирует от закрытия российских учреждений в дополнительный вклад в фонд энергоподдержки Украины.

С этим согласен также директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко .

"Пока существует нынешний федеральный канцлер и нынешняя коалиция, такого не произойдет. Хотя в перспективе риски действительно существуют", - отмечает он.

Угроза, по его словам, не в локальной победе, а в возможном усилении AfD на федеральных выборах, и путь к пересмотру санкционной политики займет по меньшей мере полтора-два года. Омельченко также отмечает, что Украине следует как можно быстрее воспользоваться окном возможностей, пока Берлин остается одним из ее ключевых партнеров.

Таким образом, "Северные потоки" не вернутся даже при федеральной победе AfD: три из четырех нитей физически уничтожены, сами трубы под прямыми санкциями ЕС, украинский транзит остановлен, а рынок перестроился так, что старой модели больше некуда возвращаться. Однако победа AfD является важным маркером, измеряющим температуру немецкого общества. И опасность для Украины может лежать в медленной эрозии политической поддержки. И именно с этим Киеву придется считаться.