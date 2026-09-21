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Повернення газу з РФ: ультраправа партія Німеччини підтвердила переговори з "Газпромом"

Газпром
Ультраправа партія Німеччини підтвердила переговори з "Газпромом"

Представники ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) провели в Москві переговори з керівництвом російського державного монополіста "Газпром" щодо можливості відновлення імпорту блакитного палива до ФРН.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на інтерв'ю заступниці голови фракції АдН у Бундестазі Беатрікс фон Шторх виданню Deutsche Welle.

За її словами, речник політсили із зовнішньополітичних питань Маркус Фронмаєр особисто зустрівся в Росії з головою правління компанії Олексієм Міллером.

Фон Шторх також наголосила, що партія зацікавлена у відновленні торговельних відносин із Москвою, аргументуючи це потребою німецької економіки в доступних енергоресурсах і ширшому колі постачальників.

Політичні дебати та спроби впливу на курс Берліна

Тема повернення російських енергоресурсів залишається одним із ключових елементів риторики ультраправих. Під час генеральних дебатів у Бундестазі співголова партії Аліс Вайдель заявила про необхідність дешевого природного газу з РФ і додала, що політсила працюватиме над цим питанням. Водночас вона опосередковано звинуватила українську сторону в підриві газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року.

Коментуючи успіх АдН на виборах у східних землях Німеччини, де тема війни Росії проти України посідала значне місце в передвиборчій програмі, фон Шторх зазначила, що виборці побоюються втягнення країни у конфлікт. Попри проросійські заяви представників партії, вона визнала, що зовнішньополітичний курс держави ухвалюється виключно на федеральному рівні чинним урядом.

Нагадаємо, раніше у Dilo аналізували, чи зможе перемога ультраправих на виборах у Німеччині повернути "Газпром" до Європи. Представники АдН відкрито обіцяють виборцям відновлення енергетичного партнерства з Кремлем та перезапуск "Північних потоків", що викликало занепокоєння лідерів країн Європейського Союзу.

Автор:
Максим Кольц

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