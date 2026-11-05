На "Запоріжсталі" облаштовують нові укриття: скільки людей вони зможуть прийняти

ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" планує до кінця листопада встановити на території підприємства ще 20 модульних укриттів. Вони зможуть одночасно вмістити 152 людини. Наразі на комбінаті вже є 52 модульні укриття та 17 стаціонарних захисних споруд.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба групи "Метінвест", до складу якої входить підприємство.

Скільки людей можуть вмістити укриття

Наразі на металургійному комбінаті діють 17 стаціонарних захисних споруд загальною місткістю 7 700 осіб. У них є питна й технічна вода, аптечки та засоби зв’язку. Доступ до укриттів забезпечений цілодобово.

Ще 52 модульні укриття розміщені на 37 локаціях "Запоріжсталі". Вони можуть прийняти 376 людей.

Під час розширення мережі укриттів підприємство орієнтується на те, щоб працівник міг дістатися до безпечного місця не більш ніж за дві хвилини від свого робочого місця. Тому додаткові модулі встановлюють на віддалених виробничих ділянках, де немає можливості облаштувати підземне сховище.

Укриття також розміщують біля контрольно-пропускних пунктів, адміністративних будівель і зупинок громадського транспорту за межами комбінату. Ними можуть скористатися працівники дорогою на роботу або додому, а також інші люди поблизу підприємства під час повітряної тривоги.

"Ми поєднуємо стаціонарні захисні споруди з додатковими модульними укриттями, щоб у разі потреби люди на різних ділянках мали можливість швидко дістатися до безпечного місця", — зазначив директор з охорони праці, промислової безпеки та екології "Запоріжсталі" Кирило Гаврилюк.



Модульні конструкції виготовлені зі сталі "Метінвесту". За інформацією підприємства, такі споруди використовують не лише на промислових майданчиках, а й для облаштування командних пунктів, стабілізаційних пунктів і цивільних укриттів.

Нагадаємо, російські війська 17 жовтня вп’яте атакували металургійний комбінат "Запоріжсталь". Вдосвіта по підприємству випустили шість балістичних ракет, пошкодивши внутрішню енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також виробничі майданчики доменного виробництва.