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В Україні представили альтернативу Starlink для дронів і наземних роботів

В Україні представили альтернативу Starlink для дронів
В Україні представили альтернативу Starlink для дронів

Українська оборонна компанія Militech Group упродовж 2026 року формує партії від 500 LTE-модемів “ГРІМ” для українських виробників безпілотних літальних апаратів і наземних роботизованих комплексів. Пристрої призначені для передачі даних і керування безпілотними системами через мобільні мережі.

Про це інформує Dilo з посиланням на реліз компанії.

Модем розробляли як один з альтернативних каналів зв’язку для безпілотних систем на тлі перебоїв та обмежень у роботі Starlink.

За даними Militech Group, вихідна потужність передавача “ГРІМ” становить до 1,5 Вт. Компанія заявляє, що це дозволяє використовувати пристрій у районах зі слабким покриттям мобільної мережі.

Заявлена виробником дальність зв’язку становить до 45 км. Водночас фактичні показники залежать від умов роботи, покриття мобільної мережі та встановлених антен.

Пристрій створений на базі LTE-модему MikroTik із додатковим підсилювачем сигналу та має два слоти для SIM-карт. Антени до базової комплектації не входять і підбираються залежно від типу безпілотної системи.

“ГРІМ” уже представлений у Brave1 Market. За інформацією компанії, пристрій пройшов випробування.

Militech Group також планує з січня 2027 року пропонувати модем іноземним замовникам.

Нагадаємо, у жовтні в Україні виникли обмеження в роботі Starlink для частини військових завдань. Під час руху на високій швидкості окремі термінали втрачали зв’язок, що посилило потребу в альтернативних каналах передачі даних для безпілотних систем.

Автор:
Тетяна Гойденко

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