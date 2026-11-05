McDonald's тестує нові правила: де ресторани працюватимуть під час повітряних тривог

Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald's в Україні розпочала тестування нового порядку роботи під час повітряних тривог жовтого рівня. Пілотний проєкт запровадили у двох закладах — у Полтаві та Чернігові.

Як пише Dilo, про це розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі мережі.

Оновлені операційні процеси компанія впроваджує відповідно до змін в українському законодавстві, які набули чинності у вересні. Згідно з ними, бізнес має право продовжувати роботу під час тривог жовтого рівня за умови дотримання встановлених правил безпеки.

Під час тривоги жовтого рівня пілотні ресторани працюватимуть лише тоді, коли дані моніторингу підтверджуватимуть відсутність прямої небезпеки для конкретної локації.

У разі виявлення загрози або оголошення повітряної тривоги червоного рівня заклади негайно зачинятимуть, а працівників і відвідувачів проситимуть перейти до найближчих укриттів. Для решти ресторанів мережі в Україні правила наразі залишаються незмінними.

McDonald’s в Україні

Перший заклад McDonald's в Україні відкрився у травні 1997 року в Києві. Наразі мережа налічує 131 ресторан у 44 населених пунктах та забезпечує роботою майже 11 тисяч українців. Від початку повномасштабного вторгнення компанія збудувала та відкрила 43 нові локації.

За даними аналітичної системи Опендатабот, у 2025 році виторг McDonald's в Україні досяг 21,3 млрд грн, що на 26,6% більше за показник попереднього року. Чистий прибуток компанії зріс на 21,3% — до 1,567 млрд грн, а сума сплачених до бюджету податків склала 3,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше McDonald’s розповів про роботу ресторанів під час жовтого рівня тривоги. Мережа не збиралася змінюватиме порядок роботи закладів через запровадження нової системи рівнів повітряної тривоги.