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McDonald’s розповів про роботу ресторанів під час жовтого рівня тривоги

McDonald’s розповів про роботу ресторанів під час жовтого рівня тривоги

McDonald’s в Україні поки не змінюватиме порядок роботи ресторанів через запровадження нової системи рівнів повітряної тривоги. 

Як пише Dilo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

У компанії зазначили, що порядок роботи ресторанів поки залишається без змін. McDonald’s аналізує, як на практиці працюватиме нова система розподілу рівнів повітряної тривоги та чи дозволить вона безпечно організувати роботу закладів під час жовтого рівня тривоги.

"Безпека наших працівників та клієнтів залишається нашим пріоритетом і ключовою умовою роботи ресторанів", - наголосили в компанії.

Як McDonald’s працює під час повітряної тривоги

Наразі всі ресторани мережі в Україні дотримуються розширених правил безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги заклад тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття.

Обслуговування відновлюється після оголошення відбою повітряної тривоги.

При цьому працівники McDonald’s отримують повну заробітну плату незалежно від того, скільки часу їм доводиться перебувати в укритті під час робочої зміни.

Про McDonald’s 

Перший ресторан McDonald’s в Україні відкрився 24 травня 1997 року в Києві. Нині компанія забезпечує роботою майже 11 тисяч українців і розвиває мережу зі 130 закладів у 43 населених пунктах.

За даними аналітичної системи Opendatabot, у 2025 році McDonald’s в Україні отримав 21,3 млрд грн виторгу. Це на 26,6% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток компанії зріс на 21,3% — до 1,567 млрд грн. За підсумками року McDonald’s сплатив до державного бюджету 3,5 млрд грн податків.

В Україні McDonald’s є партнером-засновником і найбільшим корпоративним партнером благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд" зі 100% часткою є MCD Europe Limited, зареєстрована в Лондоні, Велика Британія.

Нагадаємо, нещодавно в Умані Черкаської області відкрився перший ресторан McDonald’s, який став 130-м працюючим закладом мережі. Він розташований на вул. Степана Бандери, 6, біля траси М-05 Київ – Одеса.

Автор:
Ольга Опенько

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