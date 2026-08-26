Мережа McDonald’s розширилася до 130 закладів: в Умані відкрили новий ресторан

В Умані Черкаської області відкрився перший ресторан McDonald’s, який став 130-м працюючим закладом мережі. Він розташований на вул. Степана Бандери, 6, біля траси М-05 Київ – Одеса.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Об'єкт збудовано у партнерстві з автозаправним комплексом Grand Petrol. Це другий спільний проєкт компаній та восьмий ресторан McDonald's в Україні, облаштований разом із заправними станціями.

Опис та графік роботи

Площа закладу становить понад 470 кв. м, а зал і тераса розраховані на 230 місць. Відкриття об'єкта забезпечило роботою 60 людей.

Прийом відвідувачів у залі здійснюється з 7:00 до 23:00, також у закладі з 5:00 до 23:00 працює послуга "МакДрайв". Для оформлення замовлень доступні термінали самообслуговування та функція "Мобільне замовлення" — в додатку.

Правила безпеки

Ресторан працює за загальними правилами мережі в Україні. Під час оголошення повітряної тривоги заклад зачиняється. Працівники та відвідувачі мають залишити приміщення й перейти до найближчого укриття.

Обслуговування відновлюється після офіційного відбою. При цьому працівники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Довідково

McDonald’s працює в Україні з 24 травня 1997 року, коли відкрився перший заклад у Києві. За даними компанії, у 2025 році сума сплачених податків склала 3,5 млрд грн. Організація є головним партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, 12 серпня у Рівному розпочав роботу новий ресторан мережі McDonald’s. Це другий ресторан компанії в місті та перший, де працює сервіс McDrive для обслуговування водіїв.