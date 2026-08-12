Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

+0,04

EUR

51,76

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,93

51,75

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

McDonald’s розширює мережу в Україні: у Рівному з'явився новий заклад із McDrive (ФОТО)

McDonald’s розширює мережу в Україні: у Рівному з'явився новий заклад із McDrive (ФОТО)

У Рівному розпочав роботу новий ресторан мережі McDonald’s. Це другий ресторан компанії в місті та перший, де працює сервіс McDrive для обслуговування водіїв. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Об'єкт став 129-м працюючим закладом мережі в Україні. Заклад розташований за адресою: вул. Василя Червонія, 16-А біля автостанції та торговельно-розважального центру. Заклад зможе розмістити одночасно близько 220 відвідувачів. 

Фото 2 — McDonald’s розширює мережу в Україні: у Рівному з'явився новий заклад із McDrive (ФОТО)
У Рівному відкривсяя другий McDonald's

Із відкриттям другого ресторану в Рівному McDonald's створив близько 60 нових робочих місць. 

Правила безпеки під час тривог

Ресторан працює за загальними правилами мережі в Україні. Під час оголошення повітряної тривоги заклад зачиняється. Працівники та відвідувачі мають залишити приміщення й перейти до найближчого укриття.

Обслуговування відновлюється після офіційного відбою. При цьому працівники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Довідково

McDonald’s працює в Україні з 24 травня 1997 року, коли відкрився перший заклад у Києві. У 2025 році сума сплачених компанією податків склала 3,5 млрд грн. Організація є головним партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, 9  квітня, в Одесі за адресою Європейська площа, 1 розпочав роботу новий ресторан McDonald’s. Це десятий заклад мережі в місті та 126-й в Україні. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності