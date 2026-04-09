McDonald’s відкрив десятий ресторан в Одесі: де знаходиться і як працює

Сьогодні, 9 квітня, в Одесі за адресою Європейська площа, 1 розпочав роботу новий ресторан McDonald’s. Це десятий заклад мережі в місті та 126-й в Україні. Ресторан розташований в історичному центрі поблизу Приморських сходів та пам’ятника Дюку де Рішельє.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Особливості будівлі та благоустрій

Заклад займає перший та підвальний поверхи, загальна площа становить близько 500 квадратних метрів. Під час підготовки приміщення компанія зберегла автентичність споруди та провела технічне оновлення будівлі. Виконано наступні роботи:

реставрація фасаду;

гідроізоляція фундаментів;

заміна мереж водопостачання, каналізації та опалення.

Крім того у внутрішньому дворі будинку поклали нову тротуарну плитку.

Умови для персоналу

Відкриття ресторану дозволило створити 70 робочих місць. Компанія пропонує працевлаштування особам від 16 років. Умови включають: офіційний договір, стабільну виплату заробітної плати, гнучкий графік, навчання та можливості кар’єрного росту.

Режим роботи

Відвідувачі можуть замовити їжу з 06:00 до 23:00. У залі встановлені термінали самообслуговування. Також доступна функція "Мобільне замовлення" в офіційному застосунку, що дозволяє дистанційно обрати страви та забрати їх у закладі або отримати за стіл.

Як зазначили у компанії, ресторан дотримується протоколів безпеки. Під час оголошення повітряної тривоги заклад припиняє роботу, щоб люди могли перейти в укриття. Робота поновлюється протягом години після відбою. Заробітна плата співробітників за час перебування в укритті зберігається в повному обсязі.

Довідково

McDonald’s працює в Україні з 24 травня 1997 року, коли відкрився перший заклад у Києві. У 2025 році сума сплачених компанією податків склала 3,5 млрд грн. Організація є головним партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, у 2025 році McDonald’s в Україні суттєво розширив команду та інвестував у розвиток співробітників, створивши понад 1 500 нових робочих місць.