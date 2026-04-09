McDonald’s открыл десятый ресторан в Одессе: где находится и как работает

McDonald’s в Одессе
McDonald’s открыл новый ресторан в Одессе/Фото: McDonald’s

Сегодня, 9 апреля, в Одессе по адресу Европейская площадь, 1 приступил к работе новый ресторан McDonald's. Это десятое заведение сети в городе и 126-е в Украине. Ресторан расположен в историческом центре вблизи Приморской лестницы и памятника Дюку де Ришелье.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Особенности здания и благоустройство

Заведение занимает первый и подвальный этажи, общая площадь составляет около 500 квадратных метров. При подготовке помещения компания сохранила подлинность сооружения и провела техническое обновление здания. Выполнены следующие работы:

  • реставрация фасада;
  • гидроизоляция фундаментов;
  • замена сетей водоснабжения, канализации и отопления.

Кроме того, во внутреннем дворе дома положили новую тротуарную плитку.

Условия для персонала

Открытие ресторана позволило создать 70 рабочих мест. Компания предлагает трудоустройство для лиц от 16 лет. Условия включают: официальный договор, стабильную выплату заработной платы, гибкий график, обучение и карьерный рост.

Режим работы

Посетители могут заказать еду с 06:00 до 23:00. В зале установлены терминалы самообслуживания. Также доступна функция "Мобильный заказ" в официальном приложении, позволяющая дистанционно выбрать блюда и забрать их в заведении или получить за стол.

Как отметили в компании, ресторан соблюдает протоколы безопасности. Во время объявления воздушной тревоги заведение прекращает работу, чтобы люди могли перейти в укрытие. Работа возобновляется в течение часа после отбоя. Заработная плата сотрудников за время пребывания в укрытии сохраняется в полном объеме.

Справочно

McDonald's работает в Украине с 24 мая 1997 года, когда открылось первое заведение в Киеве. В 2025 году сумма уплаченных компанией налогов составила 3,5 млрд. грн. Организация является главным партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Напомним, в 2025 году McDonald's в Украине существенно расширил команду и инвестировал в развитие сотрудников, создав более 1500 новых рабочих мест.

Автор:
Татьяна Ковальчук