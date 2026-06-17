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Цены на фрукты в Украине — актуальная стоимость на 17 июня
По состоянию на 17 июня 2026 года в Украине значительно подорожала клубника, стоимость которой выросла на 25%, в то же время цены на черешню несколько снизились — на 3,13%. Стоимость яблок и бананов не изменилась.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 17 июня:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|28-55 грн
|+0%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|70-85 грн
|+0%
|Лимоны
|140-150 грн
|+0%
|Клубника
|90-140 грн
|+25 %
|Черешня
|135-180 грн
|-3,13 %
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 40,56 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Благоприятные погодные условия в Украине активизировали сбор ягод, что сразу отразилось на их стоимости. Установка теплой и солнечной погоды стимулирует массовое созревание клубники в местных хозяйствах, цены на которые снизились сразу на 15%.
Также в Украине начали активно снижаться цены на черешню местных хозяйств. Украинская ягода на прошлой неделе поступала в продажу по 70–150 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем неделей ранее.
Дешевле, чем на прошлой неделе, продавалась груша и персик. В то же время повысился максимальный уровень цен на голубику и абрикос.
Прогноз цен
Стоимость импортных фруктов, таких как бананы, апельсины, будет колебаться по отношению к курсу гривны по отношению к доллару. А яблоки могут подорожать из-за окончания запасов прошлогоднего урожая в местных хозяйствах.
В ближайшие дни прогнозируется дальнейшее удешевление клубники из-за увеличения предложения ягоды на рынке. Массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.
В начале прошлой недели стоимость черешни и абрикосов составила около 250 грн за килограмм против 150-180 грн годом ранее. В то же время прогнозируется увеличение предложения уже в конце июня, что частично должно охладить рынок.
По предварительным оценкам, в текущем году потери урожая абрикосов в Украине составят от 40% до 60%, а персиков – от 30% до 50% по сравнению со средними годовыми показателями.